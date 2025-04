Laura González reveló en SEMANA la razón por la que se fue en contra de Norma Nivia: “falsa”

“Yo puedo decir que estoy muy agradecida con Norma porque ella fue de las primeras que me recibió, ella me hablaba y no me ignoraba, pero obviamente , hay ciertos tratos que ella tiene con Peluche, por ejemplo lo del cáncer , que dijo que pareciera que fue una persona que estuviera en quimioterapia y tuviera cáncer”.

“A mí no me parece confiable una persona que hable así de su pareja, no sé si de pronto a ella se le salió, pero no me parece que esa sea una buena manera de pensar”, dijo.