Las inquietantes palabras de Diomedes Díaz con las que habría pronosticado accidente de Martín Elías: “Cuídense”

Diomedes Díaz se mantiene como una de las figuras más representativas de la música colombiana, reconocido por su talento, su sello interpretativo y la huella que dejó en el vallenato a lo largo de varias generaciones. Su repertorio sigue vigente y continúa despertando interés, no solo por su valor artístico, sino también por los episodios que rodearon su vida personal y profesional.

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A pesar del paso del tiempo desde su fallecimiento, el llamado ‘Cacique de La Junta’ permanece presente en la memoria colectiva, acompañado de historias, mitos y creencias que han contribuido a mantener intacto su legado dentro de la cultura popular del país.

Tras más de una década desde que cerró sus ojos para siempre, las miradas de los curiosos se posaron en una entrevista que concedió Rafael Santos Díaz, donde habló de algunos comentarios que hizo el vallenatero antes de morir.

Diomedes Díaz Foto: Pantallazo de video de la cuenta en Instagram: vicsari

En charla con Expediente final, de Caracol Televisión, el primogénito de Diomedes Díaz contó una serie de palabras que le entregó su padre y que tomaron otro significado para la familia.

Rafael Santos afirmó que su padre le mencionó que el día de su velación aparecerían dos perros en el lugar y tomarían un rol simbólico, precisamente como ángeles que cuidarían su cuerpo y alma.

“‘El día que yo me muera, a donde ustedes velen mi cuerpo van a llegar dos perros negros’. Yo dije: mi papá está hablando locuras. ‘Son los ángeles que me van a llevar al cielo, se van a sentar en la alfombra y nadie los puede tocar’”, relató el también cantante.

“Ya para levantar el cajón llegaron los perros”, aseveró.

No obstante, según se detalló, el integrante de la familia habló sobre otro comentario que soltó su padre, haciendo eco en sus hermanos y allegados. Aunque no precisó algo específico, Rafael Santos tomó esto como un aviso de la muerte de Martín Elías.

“Cuídense porque al tiempo que yo me muera va a ocurrir otra desgracia”, habría dicho el ‘Cacique’.