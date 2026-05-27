En diálogo para el pódcast ‘Historias con Ritmo’, de Caracol Televisión, Rafael Santos, hijo de Diomedes Díaz, recordó obsesión de su padre que pocos conocían relacionada con popular película infantil.

Según sus declaraciones, el ‘Cacique de la Junta’ quedó completamente “enganchado” luego de ver la icónica cinta de Disney ’101 Dálmatas’. La historia lo fascinó tanto que, según Rafael, comenzó a obsesionarse con la idea de tener la misma cantidad de perros dálmatas que aparecían en la producción.

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Como muchos de los sueños que se propuso a lo largo de su vida, Diomedes Díaz terminó cumpliendo su particular objetivo y llegó a tener casi 200 perros de esa raza. Sin embargo, lo que para el cantante representaba una gran satisfacción, para Rafael Santos terminó convirtiéndose en una experiencia “traumática”.

De acuerdo con sus declaraciones, recuerda muy bien que, en medio de su emoción por la cantidad de perros dálmata que había en su casa, decidió asumir la responsabilidad y el cuidado de los animales. No obstante, por la cantidad de caninos, resultó ser todo un reto que jamás olvidará.

Los 101 dálmatas: Cruella de Vil y los 101 cachorritos perdidos en Nueva York es de esas historias que han quedado marcadas en nuestra memoria. Foto: Fotos: AFP

“Eso fue traumático porque el que tenía que hacer el aseo era yo. Y por eso, pues yo tengo todos los animales y los quiero todos, pero a los perros les tengo un respeto, porque pues crecí bañándolos, limpiándoles sus heces y yo lo hacía con amor porque me gustaba, pero ya fui creciendo y dije: ‘Sí soy pendejo; si había quién podía hacer eso en la casa, y yo me pedí el trabajo’”, comentó Rafael Santos.

A raíz de esta experiencia, el también artista vallenato admitió que no es muy amante de tener perros como mascotas, ya que insistió que “por eso quedé traumatizadito”.

La primera canción que le compuso

Durante la conversación, Rafael Santos también recordó la primera vez que su papá le pegó debido a un berrinche que hizo cuando era niño. Todo se dio porque quería que le comprara unos zapatos en el mismo establecimiento donde él se compraba su calzado.

Rafael Santos y Miguel Ángel Díaz, hijos de Diomedes Díaz Foto: Instagram @rafaelsantosdiazoficial

Sin embargo, ese día no había servicio y, aunque Diomedes Díaz se lo explicó, él se negó y empezó a llorar, a lo que el artista reaccionó dándole dos palmadas fuertes para hacerlo entrar en razón.

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Como era un niño bastante consentido, Rafael aseguró que este episodio lo afectó tanto que permaneció cerca de ocho días sin hablarle a su padre e incluso sin querer asistir al colegio, lo que terminó preocupando al ‘Cacique’.

Luego de conversar con su madre sobre la situación, el cantante decidió buscar una manera de acercarse nuevamente a su hijo fiel a su esencia, a través de la música, dedicándole la canción ‘Mi Muchacho’.

“Yo ahí me derretí, nos perdonamos y lo más bonito fue que él aprendió a corregirme pero sin ponerme un dedo”, dijo.