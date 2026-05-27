Es oficial: confirman gira de conciertos de ‘La Reina del Flow’ por Latinoamérica para el segundo semestre de 2026, pasando por países como Chile, Perú, Argentina y Costa Rica.

La cita en Bogotá será el próximo 1 de octubre de 2026 en el Movistar Arena, según información compartida por Caracol Televisión y Fénix Entertainment, los organizadores del evento.

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Por su parte, la productora señaló que este espectáculo promete “una noche llena de música, emociones y experiencias increíbles que no te puedes perder 🔥”.

Nómina de artistas, boletería y otros detalles

Aparte de contar con música en vivo y elementos narrativos inspirados en la serie, el show también tendrá una puesta en escena que buscará recrear parte de la historia que representa a los personajes principales de la producción: Yeimy Montoya y Charly Flow.

En cuanto a la nómina de artistas conformada, se destaca la participación de Carlos Torres (Charly Flow), Majo Vargas (Yeimy Montoya en su versión joven), Juan Manuel Restrepo (Pez Koi), Kevin Bury (Cris Vega), Juan Palau (Drama Key) y Jay Torres (Yoni Trejos).

Estos grandes talentos llevarían varios meses preparándose para ofrecer un espectáculo a la altura del fenómeno televisivo, con varias sorpresas pensadas para emocionar al público y hacer vibrar a los fanáticos de la exitosa serie de principio a fin.

El repertorio incluirá un recorrido por los temas más emblemáticos de las tres temporadas de la producción. Entre las canciones que harán parte del espectáculo se encuentran “Perdóname”, “Reflejo”, “Fénix”, “Estamos perdiendo el tiempo” y “Que arda el fuego”, éxitos que conquistaron a los seguidores de la serie.

Precios de boletería en Bogotá

La venta de entradas se realizará a través de Tu Boleta en dos etapas: la preventa para Fans y Movistar Total estará disponible desde este 27 de mayo a las 10:00 a. m.; por otro lado, la venta general de boletería se abrirá el viernes 29 de mayo a las 10:00 a. m. o antes si se agota la preventa rápido.

Los precios de las boletas oscilan entre los 80 mil pesos hasta los 699 mil pesos, dependiendo la zona y sin incluir el recargo correspondiente al servicio.

Además, algunas localidades ofrecerán paquetes especiales con experiencias exclusivas para los asistentes. Entre ellas se encuentra la entrada Tribuna Fan Sur + Mero Power Experience, que incluye beneficios como fotografía instantánea tipo Instax, lanyard coleccionable de edición limitada, acceso preferencial al Museo de La Reina del Flow, una foto conmemorativa y credencial temática inspirada en la serie.

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Por otro lado, las localidades Platea 101, 102 y 103, con Grey Shark Experience, ofrecerán ingreso anticipado al museo, stickers coleccionables y acceso a un photobooth ambientado como estudio musical.

En Platea 104, 105 y 106, con Excelsior Experience, los asistentes pueden obtener acceso temprano a experiencias interactivas, credencial temática y entrada conmemorativa. Estas y otras opciones se pueden consultar en la página de Tu Boleta.