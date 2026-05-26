Los 4 signos del horóscopo chino que ganarían la lotería en la última semana de mayo

La última semana de mayo llegará cargada de movimientos energéticos para varios signos del horóscopo chino. Según diferentes interpretaciones astrológicas orientales, entre el 26 y el 31 de mayo habrá animales zodiacales que podrían verse favorecidos con golpes de suerte inesperados, especialmente en temas relacionados con dinero, juegos de azar y oportunidades económicas.

Aunque el horóscopo chino se basa en ciclos energéticos y no garantiza resultados exactos, muchos creyentes consideran que ciertos días pueden abrir caminos importantes para atraer abundancia y fortuna.

Signos del horóscopo chino que podrían ganar la lotería en la última semana de mayo. Foto: Getty Images

Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012)

El Dragón aparece como uno de los signos más favorecidos de la semana gracias a una combinación energética relacionada con prosperidad y crecimiento económico. Las personas nacidas bajo este animal podrían recibir oportunidades inesperadas para mejorar sus finanzas, especialmente entre el miércoles y el viernes.

Los astrólogos orientales aseguran que este signo tendrá una intuición más fuerte de lo habitual, algo que podría ser clave al momento de elegir números de suerte o participar en juegos de azar.

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Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 y 2020)

La Rata también estará atravesando una semana positiva en asuntos financieros. Este signo, reconocido por su inteligencia y capacidad para detectar oportunidades, tendría altas probabilidades de recibir dinero extra o vivir un momento inesperado de abundancia.

Expertos en astrología oriental recomiendan a este signo mantenerse atento a señales y coincidencias, ya que podrían convertirse en pistas importantes durante la semana.

Desde tiempos antiguos, se ha sugerido que la alineación de los astros puede indicar un camino hacia la prosperidad para ciertos signos del zodíaco chino. Foto: Getty Images/iStockphoto

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 y 2014)

El Caballo será otro de los signos con mejor panorama económico entre el 26 y el 31 de mayo. Según las predicciones, las personas nacidas bajo este animal podrían experimentar un golpe de suerte relacionado con dinero que no esperaban recibir.

Además, será una etapa ideal para cerrar ciclos negativos y abrir espacio a nuevas oportunidades financieras. La recomendación principal para este signo será confiar más en su instinto.

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Cerdo (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 y 2019)

Finalmente, el Cerdo aparece como uno de los animales con mayor protección energética durante los últimos días de mayo. Este signo estará rodeado de una vibración positiva relacionada con estabilidad, fortuna y crecimiento personal.

Las predicciones indican que podría recibir una sorpresa económica inesperada o vivir un momento de buena suerte vinculado con sorteos y premios.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.