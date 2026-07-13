Yeferson Cossio fue víctima de millonario robo: video es tendencia

Yeferson Cossio volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales en medio de sus vacaciones en Europa. A través de sus historias, el creador de contenido reveló que fue víctima de un robo mientras se encontraba en Ámsterdam, Países Bajos, y compartió con sus millones de seguidores un video en el que mostró los daños que sufrió el vehículo en el que se movilizaba.

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La grabación, publicada en su cuenta de Instagram, rápidamente comenzó a circular en diferentes plataformas y se convirtió en tendencia.

En las imágenes se observa la camioneta con uno de sus vidrios completamente destruido, evidencia del método que habrían utilizado los delincuentes para acceder al interior del mismo y llevarse varios objetos de valor.

Mientras recorría el vehículo con la cámara de su celular, Cossio explicó lo sucedido y lanzó una frase que no tardó en generar reacciones entre sus seguidores.

Yeferson Cossio contó cómo fue le robo del que fue víctima. Foto: Captura Youtube

“Nos robaron en Ámsterdam, en el primer mundo también pasa eso”, expresó el influenciador.

De acuerdo con el relato del antioqueño, entre los elementos que se llevaron los delincuentes se encontraban una cámara profesional y un lente fotográfico, equipos cuyo costo suele ser elevado y que representarían una pérdida económica importante, en especial para una persona que se dedica a las redes sociales.

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Aunque no entregó una cifra sobre el valor de los objetos que se llevaron, dejó ver que se trató de pertenencias de alto costo.

Pese al impacto del episodio, el creador de contenido manifestó tranquilidad al señalar que uno de los objetos más importantes para él permaneció intacto. Su billetera no fue sustraída durante el robo, situación que evitó un problema aún mayor en medio de su viaje.

Hasta ahora, Cossio no ha revelado si presentó una denuncia ante las autoridades del lugar, ni ha entregado más detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el hecho. Tampoco se conoce si las cámaras de seguridad del lugar registraron a los responsables.

Por el momento, el video continúa acumulando reproducciones y comentarios en redes sociales, donde miles de usuarios lamentaron lo ocurrido y aprovecharon para recordar que este tipo de delitos puede presentarse incluso en destinos considerados entre los más seguros del mundo.