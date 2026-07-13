Novia de James Rodríguez descrestó con foto en redes sociales: su figura llamó la atención

Desde que hicieron pública su relación, James Rodríguez y Luisa María Duque se han convertido en una de las parejas más comentadas del entretenimiento colombiano.

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Aunque ambos suelen mantener un perfil reservado frente a su vida sentimental, cada una de sus publicaciones en redes sociales despierta el interés de miles de seguidores, quienes no pierden detalle de sus apariciones.

En las últimas horas, quien acaparó todas las miradas fue Luisa María Duque. La joven compartió una historia en su cuenta de Instagram en la que posó frente a un espejo y rápidamente generó una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes destacaron su apariencia y el estilo que lució.

Luisa María Duque y James Rodríguez Foto: Instagram @luisamariaduque11 - Getty Images / Montaje SEMANA

En la imagen, la creadora de contenido aparece en un espacio construido en bambú, con un ambiente rústico y cálido, en donde estaría disfrutando de unas cortas vacaciones familiares.

Para la ocasión eligió un conjunto tejido de color café, compuesto por un top de mangas largas con detalles anudados en la parte delantera y una falda del mismo tono.

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El atuendo dejó al descubierto parte de su abdomen, un detalle que no pasó desapercibido y que llevó a muchos usuarios a resaltar su figura. Con varios halagos, la mujer se convirtió en protagonista en internet y una vez más llamó la atención de su comunidad.

Además del look, otro aspecto que llamó la atención fue su cabello largo con ondas naturales y un maquillaje muy sutil, apostando por un estilo relajado que complementó con varias pulseras en una de sus muñecas.

Luisa María Duque, novia de James Rodríguez. Foto: Instagram @luisamariaduque11

La fotografía estuvo acompañada por la canción Uno por ellas, de Canserbero y Apache, y una gran cantidad de usuarios elogiaron su elegancia y naturalidad.

Mientras tanto, James Rodríguez no se ha mostrado en sus redes sociales después de la eliminación de Colombia del Mundial 2026, por lo que muchos están a la espera de obtener nuevas imágenes del capitán de la Tricolor.