Novia de James Rodríguez destapó la decisión que tomó al iniciar su relación con el jugador

La vida sentimental de James Rodríguez suele despertar el interés de sus seguidores. Sin embargo, desde que inició su relación con la modelo e influencer María Luisa Duque, hace cerca de tres años, ambos han optado por mantener su romance lejos de la exposición mediática y las polémicas que suelen rodear al capitán de la Selección Colombia.

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A diferencia de otras parejas de figuras públicas, James y Luisa han compartido muy pocos momentos juntos en redes sociales, una decisión que ha llamado la atención de quienes siguen de cerca la carrera del futbolista. Ahora, la modelo explicó por qué decidió manejar su relación de esa manera desde el principio.

Durante una entrevista con la revista SoHo, María Luisa Duque habló sobre distintos aspectos de su vida personal y reveló que una de las primeras decisiones que tomó al comenzar su romance con el jugador fue proteger tanto su privacidad como la de su familia.

Luisa Duque, novia de James Rodríguez. Foto: Instagram @luisamariaduque11

Según explicó, nunca ha sentido la necesidad de aprovechar la popularidad de James para ganar reconocimiento. Por el contrario, considera que mantener el control sobre lo que comparte públicamente le ha permitido vivir su relación con mayor tranquilidad y preservar su identidad más allá de ser la pareja de una celebridad.

“Yo no me escondo. No ando con una gorra y gafas de sol. Creo que si tengo el control de escoger qué se sube a las redes o qué se cuenta, pues lo voy a hacer. No se trata de esconderse, sino de cuidarse”, aseguró durante la conversación.

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La modelo también dejó claro que nunca ha buscado la fama a través de su relación con el futbolista. “No pretendo ser famosa. No me gusta la fama rápida. Por encima de todo debe estar la dignidad”, afirmó.

En ese mismo sentido, Luisa Duque expresó que desea construir su propio camino profesional y ser reconocida por sus méritos, no por el hombre con quien comparte su vida.

“Si algún día la gente me reconoce, que sea por mi camino. No me interesa ser ‘la de’, ‘la novia de’. Yo no soy eso. Mi nombre es Luisa Duque y, aunque entiendo perfectamente lo que representa esto, las mujeres somos más que cualquiera de esos encasillamientos. Esa no es la forma de instalar a una mujer en el mundo”, concluyó.

Con estas declaraciones, la novia de James Rodríguez dejó claro que la discreción ha sido una decisión consciente desde el inicio de su relación, una postura con la que ha logrado mantenerse alejada de los reflectores sin renunciar a su vida pública ni a sus proyectos personales.