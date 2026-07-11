Salió a la luz la millonada que pagó Taylor Swift para casarse en el Madison Square Garden de Nueva York

Taylor Swift pagó 160.000 dólares a la ciudad de Nueva York para cubrir los gastos derivados de su boda, celebrada la semana pasada en el Madison Square Garden de Manhattan, dijo el viernes el alcalde Zohran Mamdani.

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La boda entre la estrella del pop y el jugador de fútbol americano Travis Kelce, que tuvo lugar el 3 de julio, reunió a cientos de celebridades y requirió un amplio despliegue de agentes de policía que cerraron las calles alrededor del enorme recinto.

“Taylor Swift ya ha pagado el costo del permiso que se tramitó, que fue de más de 160.000 dólares”, dijo Mamdani a periodistas, cuando le preguntaron si la cantante reembolsaría a la ciudad las horas extra de la policía relacionadas con la ceremonia.

El costo total del evento se desconoce, pero la revista Forbes calculó que superó los 20 millones de dólares.

"Just Married": en la marquesina del MSG durante la boda de Swift y Kelce. Foto: AP Photo/Ryan Murphy

La pareja también donó 26 millones de dólares a varias organizaciones benéficas, especialmente de Nueva York y Kansas, donde juega el atleta.

Fans de Taylor Swift pagaron 25 dólares por basura de su matrimonio

Los fans de Taylor Swift pagaron 25 dólares por piezas de basura —incluidas colillas de cigarrillo y un test de ovulación— recogidas cerca del lugar de la boda de la reina del pop estadounidense con la estrella de la NFL Travis Kelce.

Un artista neoyorquino recogió la basura el pasado viernes de las calles alrededor del Madison Square Garden, donde la pareja organizó un glamuroso evento para cientos de invitados famosos en medio de un frenesí global.

El Madison Square Garden, el venue oficial de la boda de Taylor Swift. Foto: AP Photo/Heather Khalifa

Todos los artículos, que se vendían por separado, se agotaron el miércoles, a menos de 24 horas de que comenzaran las ventas: tapas de botellas de agua, dulces, cinta de precaución de la policía, pajillas y cubiertos.

“Está atrayendo a muchos ‘Swifties’ que solo quieren una pieza tangencial de la boda”, dijo Justin Gignac, que vende la basura en su página web New York City Garbage.

Señaló que estos desechos provenían del exterior de las vallas que rodeaban el Madison Square Garden para la boda de Swift, no del interior del recinto.

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Cada artículo, descrito en línea como una “escultura”, está sellado dentro de un diminuto cubo de plástico para evitar fugas u olores.

Gignac dijo a la AFP que ha ganado 1.250 dólares con la venta de 50 artículos hasta ahora, y que podría sacar más al mercado.

“Intento conmemorar momentos culturales en la ciudad de Nueva York, y este parecía ser uno importante, así que se trataba de capturar una pequeña cápsula del tiempo de ese momento”, afirmó Gignac, que vende otra basura de la ciudad en su web.

Taylor Swift y Travis Kelce Foto: GCImages

Algunos seguidores se desplazaron a Nueva York con la esperanza de ver a su ídolo, en un evento lleno de estrellas que algunos comentaristas describieron como una “boda real”.

*Con información de AFP.