Richard Ríos se pronunció tras el escándalo con James Rodríguez y la eliminación del Mundial 2026: eriza la piel

Richard Ríos pasó a ser una estrella de la Selección Colombia, a primer cambio de Néstor Lorenzo desde la suplencia y personaje ideal para las marcas publicitarias. El volante del Benfica de Portugal no fue titular en ninguno de los cinco partidos en la Copa del Mundo y para muchos fue una de las decepciones en Norteamérica.

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Eso sí, sumó minutos en todos los partidos del Mundial 2026 siendo cambio desde la suplencia, despertando numerosas dudas por la decisión del técnico Néstor Lorenzo. Al principio hubo dudas y preguntas por esta variante, pero al final, para rematar, su lugar ocupado por Gustavo Puerta alejó cualquier tipo de discusión.

Gustavo Puerta, desde el espacio de Richard Ríos, se convirtió en una de las grandes sensaciones en la Copa del Mundo y cuota garantizada para el proceso rumbo a la cita del 2030. Su revulsivo desde la zona media de la cancha le permitió tener grandes actuaciones e incluso pisar el área rival.

Gustavo Puerta y Richard Ríos contra Ghana. Foto: FIFA via Getty Images

La sentada de Ríos, más la titularidad de Puerta, fue lo más destacado de Néstor Lorenzo en el Mundial 2026. El volante del Benfica, tras varios días de silencio y dolor por la eliminación ante Suiza, dejó el silencio a un lado y escribió un largo mensaje en sus redes sociales.

Ese mensaje, también, luego de una versión que salió a la luz sobre un posible enfrentamiento con James Rodríguez en el camerino. Según Carlos Antonio Vélez, “a Richard Ríos le pusieron una cruz en la selección, el día que enfrentó el poder” del 10 de la Tricolor. Es la primera reacción del jugador antioqueño tras los rumores.

Mensaje de Richard Ríos tras la eliminación de Colombia

Fue otro mensaje de dolor por la eliminación de la Selección Colombia, pero también de agradecimiento por el apoyo del país en la Copa del Mundo, donde el máximo objetivo era alcanzar los cuartos de final. También habló de Dios.

Richard Ríos reacciona a la derrota de Colombia vs. Suiza en el Mundial 2026. Foto: Anadolu via AFP

“No era el final que soñábamos, y duele. Pero por encima de todo, solo quiero decir: gracias, Colombia. Gracias por creer, por cada mensaje, por cada oración y por acompañarnos en cada paso. Escuchar nuestro himno en un Mundial erizaba la piel, y aunque estábamos a miles de kilómetros de casa, ustedes hicieron que se sintiera como si fuéramos locales”, arrancó diciendo Richard Ríos.

“Ese cariño y ese apoyo son algo que nunca vamos a olvidar. Seguiremos dando gracias a Dios en la victoria y también en la derrota, porque Él merece toda la honra y toda la gloria en todo momento. Gracias por caminar con nosotros. Siempre será un orgullo defender estos colores”, agregó.