Suplencia de Richard Ríos en el Mundial tiene nueva versión: James Rodríguez estaría en medio

Richard Ríos no fue titular en ninguno de los cinco partidos de Colombia en el Mundial 2026. Los jugó todos, pero entrando como variante y despertando numerosas dudas por la decisión del técnico Néstor Lorenzo. Quien ocupó su lugar fue Gustavo Puerta, de destacadas actuaciones con el combinado Tricolor.

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Así reaccionó Richard Ríos por una de sus suplencias en el Mundial 2026: “Yo se lo dije”

Ya pasaron varios días desde la eliminación de Colombia en el Mundial 2026, ante Suiza en octavos, y surgió una nueva versión que explicaría la suplencia de Richard Ríos. El encargado de darla fue el reconocido periodista deportivo, Carlos Antonio Vélez, en Planeta Fútbol de Win Sports.

La reacción de Richard Ríos a la eliminación de Colombia en el Mundial 2026. Foto: Anadolu via AFP

Carlos Antonio Vélez: “A Ríos le pusieron la cruz cuando se enfrentó al poder de James”

“Yo les voy a contar algo que no hace parte de la fantasía. A Richard Ríos le pusieron una cruz en la selección, el día que se enfrentó al poder de James Rodríguez. Ese día le pusieron una cruz, y ese día empezaron a hurgar a ver quién lo podía reemplazar, y participaron los empresarios”, arrancó afirmando Carlos Antonio.

“Es bueno que ustedes averigüen a quién pertenecen los derechos de Gustavo Puerta. Puerta llega al equipo con todos los honores y derechos, porque es un gran jugador, y si algunos elogiamos la actuación de Gustavo, en el mundial juvenil (2023) fuimos nosotros”, añadió.

Luego, siguió: “¿Pero por qué buscaron a Gustavo Puerta, y lo encontraron, gracias a la actuación brillante de algunos empresarios? Porque necesitaban a alguien que corriera e hiciera la marca y el trabajo defensivo de James Rodríguez, porque James no lo hacía, y Richard Ríos ya estaba mamado de hacerlo”.

Y acabó su idea con: “Varias veces se presentaron discrepancias que todo el mundo vio, a través de la televisión: rechazos y desaires de Richard hacia el señor Rodríguez”.

🎙️ “A Richard Ríos le pusieron una cruz en la selección el día que se enfrentó al poder de James Rodríguez. Necesitaban a alguien que corriera y que hiciera la marca de James. Afortunadamente encontraron un remplazo muy bueno y Gustavo triunfó”, @velezfutbol#PlanetaFútbol pic.twitter.com/tpXQMDLHDs — Win Sports (@WinSportsTV) July 10, 2026

Ríos, con excelente temporada en Benfica de Portugal, pintaba como un titular casi indiscutible en el esquema de Néstor Lorenzo para el Mundial 2026. Al final, Gustavo Puerta se quedó con el puesto y James Rodríguez, criticado por su desempeño en la cita orbital, arrancó en todos los partidos como titular.

Gustavo Puerta se va como figura revelación de Colombia en el Mundial 2026. Foto: Getty Images

Esta nueva versión de Carlos Antonio, quien siempre entrega detalles sobre la actualidad del plantel cafetero, entra a hacer tema de conversación entre la prensa y los aficionados. La salida del plantel cafetero, en octavos de final, se ha llevado el foco a lo largo de las últimas horas, aún y cuando el Mundial 2026 sigue en competencia.