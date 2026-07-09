Deportes

Suplencia de Richard Ríos en el Mundial tiene nueva versión: James Rodríguez estaría en medio

¿Richard Ríos no estaba conforme con, supuestamente, hacer el trabajo que James Rodríguez no hacía? Carlos Antonio Vélez entregó detalles al respecto.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
9 de julio de 2026 a las 10:23 p. m.
James Rodríguez (izq.) y Richard Ríos (der.) en el Mundial 2026 al servicio de la Selección Colombia.
James Rodríguez (izq.) y Richard Ríos (der.) en el Mundial 2026 al servicio de la Selección Colombia. Foto: Getty Images.

Richard Ríos no fue titular en ninguno de los cinco partidos de Colombia en el Mundial 2026. Los jugó todos, pero entrando como variante y despertando numerosas dudas por la decisión del técnico Néstor Lorenzo. Quien ocupó su lugar fue Gustavo Puerta, de destacadas actuaciones con el combinado Tricolor.

Richard Ríos, volante de la Selección Colombia.
Los cuatro clubes de Europa que quieren a Richard Ríos: le llueven ofertas en el Mundial 2026
Richard Ríos, volante de la Selección Colombia
Así reaccionó Richard Ríos por una de sus suplencias en el Mundial 2026: “Yo se lo dije”

Ya pasaron varios días desde la eliminación de Colombia en el Mundial 2026, ante Suiza en octavos, y surgió una nueva versión que explicaría la suplencia de Richard Ríos. El encargado de darla fue el reconocido periodista deportivo, Carlos Antonio Vélez, en Planeta Fútbol de Win Sports.

VANCOUVER, CANADA - JULY 07: Richard Rios of Colombia reacts after the penalty shoot-out during the 2026 FIFA World Cup Round of 16 match between Switzerland and Colombia at BC Place in Vancouver, British Columbia, Canada, on July 07, 2026. Ercin Erturk / Anadolu (Photo by Ercin Erturk / Anadolu via AFP)
La reacción de Richard Ríos a la eliminación de Colombia en el Mundial 2026. Foto: Anadolu via AFP

Carlos Antonio Vélez: “A Ríos le pusieron la cruz cuando se enfrentó al poder de James”

“Yo les voy a contar algo que no hace parte de la fantasía. A Richard Ríos le pusieron una cruz en la selección, el día que se enfrentó al poder de James Rodríguez. Ese día le pusieron una cruz, y ese día empezaron a hurgar a ver quién lo podía reemplazar, y participaron los empresarios”, arrancó afirmando Carlos Antonio.

“Es bueno que ustedes averigüen a quién pertenecen los derechos de Gustavo Puerta. Puerta llega al equipo con todos los honores y derechos, porque es un gran jugador, y si algunos elogiamos la actuación de Gustavo, en el mundial juvenil (2023) fuimos nosotros”, añadió.

Luego, siguió: “¿Pero por qué buscaron a Gustavo Puerta, y lo encontraron, gracias a la actuación brillante de algunos empresarios? Porque necesitaban a alguien que corriera e hiciera la marca y el trabajo defensivo de James Rodríguez, porque James no lo hacía, y Richard Ríos ya estaba mamado de hacerlo”.

Y acabó su idea con: “Varias veces se presentaron discrepancias que todo el mundo vio, a través de la televisión: rechazos y desaires de Richard hacia el señor Rodríguez”.

Ríos, con excelente temporada en Benfica de Portugal, pintaba como un titular casi indiscutible en el esquema de Néstor Lorenzo para el Mundial 2026. Al final, Gustavo Puerta se quedó con el puesto y James Rodríguez, criticado por su desempeño en la cita orbital, arrancó en todos los partidos como titular.

Gustavo Puerta se va como figura revelación de Colombia en el Mundial 2026.
Gustavo Puerta se va como figura revelación de Colombia en el Mundial 2026. Foto: Getty Images

Esta nueva versión de Carlos Antonio, quien siempre entrega detalles sobre la actualidad del plantel cafetero, entra a hacer tema de conversación entre la prensa y los aficionados. La salida del plantel cafetero, en octavos de final, se ha llevado el foco a lo largo de las últimas horas, aún y cuando el Mundial 2026 sigue en competencia.