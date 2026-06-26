Los cuatro clubes de Europa que quieren a Richard Ríos: le llueven ofertas en el Mundial 2026

Benfica perdió a José Mourinho en este mercado de fichajes y también podría quedarse sin Richard Ríos. El volante colombiano está en carpeta de cuatro clubes importantes en Europa y podría cambiar de rumbo para la próxima temporada.

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Aunque en la Selección Colombia perdió la titularidad a manos de Gustavo Puerta, sigue siendo un nombre interesante para los empresarios en el ‘viejo continente’.

Gianluigi Longari, periodista de Sportitalia, informó que Napoli tiene competencia para el posible fichaje de Richard Ríos que se venía adelantando a paso lento.

“Richard Ríos no está seguro de su permanencia en el Benfica. El colombiano gusta a varios equipos, que han realizado sondeos explorativos. En Italia, además del Napoli, se ha informado al AC Milan“, escribió a través de su cuenta de X.

Al mismo tiempoi, el colombiano genera interés en España e Inglaterra. "También gusta al Atlético de Madrid y al Bournemouth“, agregó Longari.

Así es su contrato con Benfica

Richard Ríos tiene contrato con Benfica hasta mediados de 2030, lo que obliga a negociar entre clubes para un posible fichaje en este mercado de verano.

La cláusula de rescisión está fijada en 100 millones de euros, pero el mediocampista antioqueño podría salir por mucho menos de eso. Su valor en el mercado, según Transfermarkt, es de apenas 25 millones de euros, cifra que subió tras su paso de Brasil a Portugal.

Esta temporada disputó 45 partidos bajo las órdenes de Mourinho para un total de 3637 minutos sobre el campo de juego. Richard marcó ocho goles y dio seis asistencias, números positivos para un jugador de sus características.

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Aunque por momentos recibió críticas de la prensa portuguesa, remató la temporada en curva ascendente y eso hizo que despertará el interés desde otros países.

Antes de arrancar el Mundial 2026 era titular en el esquema de Néstor Lorenzo, pero Gustavo Puerta lo rebasó en la carrera y se quedó con la posición al lado de Jefferson Lerma. Con todo y eso, Richard ha tenido minutos en ambos partidos entrando como revulsivo desde el banquillo de suplentes.

Este sábado le espera un partido de alta exigencia a la Selección Colombia y todo apunta a Richard Ríos como una pieza clave para entrar a competir el partido en la segunda mitad.

Su desempeño en la Copa del Mundo podría convencer a esos cuatro clubes de enviar oferta formal a Benfica e incluso podría llamar la atención de otros gigantes de Europa.

En el pasado ya estuvo relacionado con el Manchester United, que finalmente se decantó por otras opciones al considerar costoso lo que pedia Palmeiras.

Su primera temporada en Europa fue buena, aunque en Benfica esperan mucho más del jugador que fue revelación en la Copa América 2024.