Liverpool le sacó jugador al Barcelona: ya lo presentó como fichaje de lujo y no gastó dinero

El defensa uruguayo Ronald Araujo jugará la próxima temporada en el Liverpool, tras el acuerdo de cesión al que llegaron el FC Barcelona y el club inglés este lunes.

El Barça no precisó los parámetros de la operación. Según la prensa española, los Reds se harán cargo del salario del jugador y contarán con una opción de compra de 55 millones de euros (63,5 millones de dólares).

“El FC Barcelona y el Liverpool FC han acordado la cesión de Ronald Araujo hasta el 30 de junio de 2027. ¡Mucha suerte, Ronald!”, escribió el club blaugrana en un comunicado.

Araujo, con contrato hasta 2031 tras haber renovado con el equipo catalán en enero de 2025, buscará en Inglaterra los minutos que le han faltado en España.

El internacional uruguayo ha perdido protagonismo en las formaciones de Hansi Flick, en las que el joven español Pau Cubarsí se ha convertido en el principal eje de la defensa.

En la última temporada, Araujo, de 27 años, apenas disputó 35 partidos en todas las competiciones.

Durante el curso, estuvo afectado por un agotamiento mental que lo llevó a retirarse durante unas semanas a finales de 2025, con el apoyo del Barça.

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El central charrúa regresó en enero de 2026, pero sigue teniendo por delante a defensas como Eric García o Gerard Martín.

Fue convocado por Marcelo Bielsa para el Mundial de 2026, aunque no disputó ningún minuto por problemas físicos.

Araujo recala en un Liverpool que, tras la salida de Ibrahima Konaté al Real Madrid, tiene ahora solo a Virgil Van Dijk como único central en plena forma luego de las lesiones de Joe Gómez y Giovanni Leoni.

“Estoy deseoso por empezar. Estoy muy, muy contento”, declaró el uruguayo al conjunto inglés.

"I'm excited to be here at this massive club." ❤️ pic.twitter.com/rVNw6zO1ja — Liverpool FC (@LFC) August 10, 2026

“Estoy emocionado por estar aquí, en este enorme club con mucha historia. Estoy emocionado por conocer a mis compañeros, por empezar a jugar y estoy muy motivado y preparado para lo que venga”, añadió.

El Liverpool, ahora a las órdenes del español Andoni Iraola, también cuenta en sus filas con el joven defensa Jeremy Jacquet.

El francés fue fichado del Rennes en julio, pero todavía está por probarse en el club inglés.

Reemplazo de Konaté

Una reestructuración completa se está llevando a cabo en Liverpool luego de una temporada en la que al equipo se le dificultó luchar por títulos de gran importancia para el club, como la Premier League y la Uefa Champions League.

Precisamente por esas decepciones, el club ha buscado contratar jugadores para reforzar zonas puntuales y reemplazar a quienes ya no harán parte de la plantilla ‘red’.

Uno de los jugadores que partió, dejando un hueco en la zaga, fue el defensor francés Ibrahima Konaté, quien ya entrenó con el Real Madrid. Precisamente por su salida, Liverpool debió moverse para traer a otro jugador de la élite como sustituto.

A sus 27 años, el uruguayo Araújo tendrá su primera experiencia fuera de Uruguay y España, donde desarrolló la primera parte de su carrera deportiva. En Inglaterra, la idea es que logre establecerse junto al capitán, Virgil van Dijk.