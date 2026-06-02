Real Madrid consigue su primer fichaje: “tiene un acuerdo verbal” y llega desde Liverpool

Faltando una semana para las elecciones presidenciales, Florentino Pérez tiene prácticamente asegurada su continuidad como cabeza visible del Real Madrid.

Aunque su contrincante, el mexicano Enrique Riquelme, ha prometido fichajes rimbombantes y una ‘nueva era’ en el conjunto merengue, los socios parecen decantados a reelegir a Florentino por cuatro años más.

Real Madrid ya tiene listo el regreso de José Mourinho como director técnico. El portugués tomará las riendas una vez se confirme el resultado de las elecciones y empezará a diseñar el equipo para la próxima temporada.

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Ibrahima Konaté, el primer fichaje

Florentino Pérez se adelantó a los acontecimientos y tiene ‘amarrado’ el primer fichaje del Real Madrid: un defensor central procedente de Liverpool.

"Real Madrid tiene un acuerdo verbal en marcha con Ibrahima Konaté. Contrato de cuatro años por firmar, dependiendo de si Florentino Pérez es reelegido", indicó el periodista Fabrizio Romano.

Konaté tiene 27 años, juega como central y está convocado por Francia para el Mundial 2026. Su contrato con el Liverpool termina el 30 de junio y quedará como agente libre para decidir el próximo destino de su carrera profesional.

“Konaté puso en espera las ofertas saudíes por el Real Madrid”, agregó Fabrizio.

Florentino Pérez confía en la victoria

Si la única condición que falta es la reelección de Florentino Pérez, en España dan como un hecho que ganará por un amplio margen sobre su rival.

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Su mandato empezó en el año 2000 y desde entonces ha ganado todos los títulos posibles. Aunque esta temporada se quedó con la vitrina vacía, el presidente del Real Madrid confía en revertir la situación con Mourinho encabezando el barco.

“Sabemos qué refuerzos necesitamos y aquí estarán la próxima temporada, vistiendo la camiseta del Real Madrid. Desde que llegué a la presidencia del club he visto siempre las caras de ilusión en los madridistas de todo el mundo y esa ilusión conmigo no se va a perder nunca. Aquí jugarán siempre los mejores, no tengo ninguna duda“, dijo Florentino en su discurso oficial.

Florentino Pérez, presidente del Rea Madrid Foto: AFP

El dirigente desmintió que tenga planes de vender el club. “Quiero que me escuchen bien aquellos que están mintiendo. Y les quiero decir que el Real Madrid es y será siempre de sus socios. Que no mientan, que no suelten bulos. Debemos de estar muy alerta”, avisó.

“Van aprovechando que los resultados deportivos no han sido los esperados esta temporada. Hemos quedado segundo en LaLiga y comprendo que es un pecado. Hay quienes han puesto en marcha una operación en la sombra, yendo de la mano de algunos periodistas y de algún medio de comunicación que no quieren a Real Madrid y que llevan muchos años siendo enemigos de Real Madrid para intentar desestabilizar al club”, finalizó.