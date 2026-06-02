Diana Ángel se convirtió en una de las figuras públicas más activas en el tema político del país, respaldando abiertamente a Iván Cepeda como el candidato a la Presidencia. La actriz apuntó que confiaba en este proyecto, esperando resultados positivos en estas elecciones.

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Sin embargo, recientemente, la famosa llamó la atención con un sentido texto que escribió en su cuenta de X, donde expuso una confesión sobre el representante del Pacto Histórico. Dicho mensaje estaba dedicado a él, buscando que acogiera una petición especial.

Según quedó registrado, Diana Ángel indicó que estaba segura de que quería a Cepeda como su presidente, por lo que confirmaba toda la fe y esperanza que sentía por sus proyectos en el país.

“Candidato, lo he acompañado desde el primer día en el que se lanzó. Fui de las primeras en enterarme de su candidatura de la mano de las Madres de Mafapo. Me alegré mucho. Me pareció y me sigue pareciendo sin duda alguna, que usted es el más idóneo para seguir con el proyecto. No lo dudé, ni lo dudo. Usted sigue siendo el presidente que quiero para Colombia. No le niego que fue muy duro recibir el resultado de ayer y más aún, estando en la tarima, animando a una bancada que sentía dolor e incertidumbre. Sin embargo, me mantuve positiva, fuerte, hasta que me quedé sin voz, enalteciendo el logro que había sido sacar más de 9 millones de votos, que han hecho historia”, dijo.

Al comentar sobre esta desilusión que sintió el pasado 31 de mayo, la celebridad enmarcó los 10 millones de votos que obtuvo Abelardo de la Espriella, mencionando lo duro que fue ver esto.

“Recibir 10 millones por parte de un movimiento tan lejano a mis convicciones, me devastó, me llenó de miedo, de incertidumbre y de confusión. Aquí sigo, a su lado (...) Me llenan de indignación las calumnias hacia usted, las acusaciones sin sentido, llamarlo guerrillero, al igual que lo hacen conmigo, sabiendo que no lo somos. Me molesta la falta de conocimiento sobre nuestra historia de Colombia, que por cierto es una materia eliminada de los colegios, ¿por qué será?“, afirmó.

“Quiero pedirle de manera respetuosa y como una ciudadana que lo estima, que cree en usted, en su transparencia, en su honorabilidad, en su trabajo incansable por las víctimas y por todas sus propuestas, que salga a debatir, que hable sobre lo que la oposición le cuestiona: la seguridad, la paz, las disidencias, el ELN, la economía, el abastecimiento de gas y todo lo que quieran saber. Entiendo su campaña austera, la forma orgánica en la que llenó las plazas y las calles (fui testigo de ello), sus discursos bien diseñados y respetuosos, la financiación de su campaña, por medio de préstamos, sin vallas publicitarias, pero es hora de enfrentar al candidato de la oposición, verlo a la cara y mostrarle a los que no lo conocen, quién es usted realmente (...)”, agregó.

En cuanto a sus palabras, Diana Ángel, que ha tenido cruces con Marbelle, aseguró que lo hablaba desde la realidad que llevaba, buscando un beneficio para muchas personas.

“Hoy le escribo como persona natural, mi escrito no compromete, ni habla por las agremiaciones que presido. Hoy le escribe simplemente Diana, una madre cabeza de hogar, empleada independiente, trabajadora del arte, que también desea tener una pensión, que paga sus impuestos, que se levanta todos los días a conseguir el sustento de su familia, pero sobre todo le escribe una mujer que sin miedo ha manifestado abierta y públicamente, ser humanista y progresista, desde hace más de 30 años, me ha costado mucho, pero sigo aquí, del lado de la historia que quiero estar”, dijo.

A esto, la actriz le pidió al candidato que asistiera a debates y demostrara todo lo que sabía del país, respaldando así las decisiones que se tomarían a futuro dentro del gobierno en caso de ganar.

“Le pido que acuda al llamado de los y las periodistas, haga el tan anhelado debate, muéstreles a todos y todas, el ser humano que es. Nos quedan 21 días, para salvar a Colombia del retroceso, del miedo a volver a ‘la mano dura’, a los desaparecidos, al exterminio de la izquierda, a la ‘seguridad democrática’”, escribió, aseverando: “Escúchenos. Somos muchos pidiéndole lo mismo. Quiero que usted sea mi presidente”.