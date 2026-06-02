Isabel Cristina Estrada habló de preocupante situación en Colombia y dio contundente mensaje: “Que Dios nos proteja”

Los resultados de la primera vuelta presidencial, celebrada el pasado 31 de mayo, redefinieron el escenario político colombiano y dejaron establecidos los nombres de los dos candidatos que disputarán la Presidencia en la jornada definitiva del próximo 21 de junio. La votación despertó un amplio interés ciudadano, debido al impacto que tendrá la elección en el rumbo del país durante los próximos años.

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Tras conocerse los resultados oficiales, Abelardo de la Espriella logró posicionarse como el aspirante con mayor respaldo en las urnas, mientras que Iván Cepeda también consiguió una votación suficiente para asegurar su presencia en la segunda vuelta y mantenerse en la lucha por llegar a la Casa de Nariño.

Con la contienda ya definida, comenzaron a multiplicarse las opiniones sobre el panorama electoral. Analistas, líderes de opinión, figuras públicas y ciudadanos han aprovechado distintos espacios para debatir sobre las fortalezas de cada campaña y las posibilidades que tendría cada candidato de conquistar el apoyo de los votantes indecisos.

Las discusiones también se trasladaron a las redes sociales, donde miles de usuarios expresaron sus preferencias y compartieron reflexiones sobre quién consideran que cuenta con las mejores condiciones para asumir la Presidencia de Colombia. El ambiente político continúa intensificándose a medida que se acerca la fecha que definirá al próximo mandatario del país.

Una de las que quiso hablar al respecto fue Isabel Cristina Estrada, recordada actriz, quien compartió un post en su cuenta personal de X, haciendo referencia a lo sucedido en este panorama nacional.

La celebridad compartió un mensaje, donde aseguraba que no hablaba de política en este tipo de espacios, pero quería hacer un comentario de peso sobre lo que ocurría en la actualidad, analizando más allá el escenario en el que estaba el país entero.

Isabel Cristina Estrada, que se convirtió en madre meses atrás, apuntó que había una polarización muy fuerte, por lo que invitaba a los no enfrentamientos y peleas públicas, llevando conversaciones de una manera distinta.

“No hablo de política en redes sociales y este comentario no tiene que ver con mi decisión electoral: Por la seguridad del país con tanta polarización, eviten enfrentamientos públicos”, escribió.

“Debatan a puerta cerrada. Que Dios nos proteja a todos”, agregó, mostrando su preocupación.