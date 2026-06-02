Abelardo de la Espriella enciende alarmas: “Un presidente y su candidato anunciaron que pasarán por encima del voto popular”

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial del movimiento Defensores de la Patria, respondió a la felicitación que le dio el mandatario de Ecuador, Daniel Noboa, luego de los resultados de la primera vuelta donde sumó más de diez millones de votos. Igualmente, le alertó de la posición que asumieron Gustavo Petro e Iván Cepeda después de la jornada electoral.

Noboa manifestó en su cuenta de X: “¡Felicidades, Abelardo de la Espriella, por una gran victoria!”. Y lamentó los argumentos de Petro: “Lamentablemente, ser mal perdedor es algo contagioso. Correa logró contagiar a otros de la región. Éxitos en la segunda vuelta. El pueblo colombiano necesita un cambio real”.

Abelardo de la Espriella sigue sumando respaldos para la segunda vuelta

Como se recordará, el jefe de Estado no reconoció los resultados del preconteo y sembró dudas sobre las votaciones. Lo mismo hizo Cepeda, quien 12 horas después se retractó y manifestó que su equipo de trabajo no tiene evidencia de irregularidades.

Frente al comentario de Noboa y la realidad política que se vive en el territorio colombiano, Abelardo de la Espriella comentó que perderán, una y otra vez, quienes le dieron la espalda al pueblo para abrazar a corruptos y a criminales.

“Ganarán nuestros ciudadanos en Ecuador y Colombia que entendieron que el poder del verdadero cambio está en sus manos. Agradezco mucho su felicitación y la disposición que ha tenido para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de ambas naciones en zona de frontera”, redactó el aspirante a la Casa de Nariño.

La sugerencia del candidato es que la comunidad internacional debería, desde ya, ver con cautela lo que ocurre en Colombia.

Mapa de los resultados de la primera vuelta | Así votó Colombia este domingo, 31 de mayo

“Por primera vez en nuestra historia, un presidente y su candidato anunciaron que pasarán por encima del voto popular porque los resultados no los favorecen. Petro y Cepeda desconocen los resultados del 31 de mayo, al mejor estilo de Maduro en Venezuela”, concluyó De la Espriella en una comunicación pública.