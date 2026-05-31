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Polymarket: posibilidad de que Abelardo de la Espriella llegue a la Presidencia se dispara al máximo nivel y está en el 71 %

El Tigre registra altos porcentajes en la plataforma de apuestas número 1 del planeta.

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Redacción Semana
31 de mayo de 2026 a las 11:54 a. m.
Abelardo de la Espriella (AP Photo/Ivan Valencia).
Abelardo de la Espriella (AP Photo/Ivan Valencia). Foto: AP Photo/Ivan Valencia

En plena efervescencia de la jornada electoral, el mercado de apuestas vibra con intensidad. A menos de un par de horas para que se cierren las urnas, Polymarket, la plataforma de mercado de predicción más grande del mundo, le da una amplia ventaja a Abelardo de la Espriella.

Hoy, día de elecciones, Abelardo de la Espriella es el favorito para ganar, según Polymarket. Sus probabilidades llegan al 66 %

La plataforma registra cuáles son las apuestas sobre quién podría ser el próximo presidente del país.

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Esta es la foto de polymarket al medio día del 31 de mayo de 2026. Foto: Polymarket

Los resultados son los siguientes:

  • Abelardo de la Espriella: 71 %
  • Iván Cepeda Castro: 31 %
  • Paloma Valencia: 1,5%.