Polymarket: posibilidad de que Abelardo de la Espriella llegue a la Presidencia se dispara al máximo nivel y está en el 71 %

En plena efervescencia de la jornada electoral, el mercado de apuestas vibra con intensidad. A menos de un par de horas para que se cierren las urnas, Polymarket, la plataforma de mercado de predicción más grande del mundo, le da una amplia ventaja a Abelardo de la Espriella.

Hoy, día de elecciones, Abelardo de la Espriella es el favorito para ganar, según Polymarket. Sus probabilidades llegan al 66 %

La plataforma registra cuáles son las apuestas sobre quién podría ser el próximo presidente del país.

Esta es la foto de polymarket al medio día del 31 de mayo de 2026. Foto: Polymarket

Los resultados son los siguientes: