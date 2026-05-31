Impactantes imágenes de París tras la celebración del título de Champions del PSG: entre las cenizas

Los jugadores del Paris Saint-Germain ya aterrizaron en la capital francesa para festejar con sus aficionados el segundo título de la Liga de Campeones ganado el sábado en Budapest, en una ciudad tomada por la policía tras una noche de disturbios que empañaron las celebraciones.

El avión con la delegación parisina aterrizó en el aeropuerto Charles de Gaulle y del avión bajaron en primer lugar el capitán Marquinhos y el presidente Nasser Al-Khelaifi agarrando ambos el trofeo de Campeón de Europa.

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Jugadores y técnicos tomaron un autobús, escoltados por la policía, para dirigirse al Campo de Marte, al pie de la Torre Eiffel, donde miles de aficionados, 100.000 según las autoridades, ya esperan para celebrar el segundo título europeo del PSG, un año después de haber ganado el primero.

El triunfo dio paso a una noche de festejos en buena parte de Francia, salpicada también por disturbios y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, que acabaron con la detención de 780 personas, un aumento del 32% con respecto a hace un año, cuando ya se vivieron escenas de violencia tras el primer título continental del PSG.

París entre cenizas

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, deploró que 57 policías resultaran heridos durante los disturbios en una quincena de ciudades, incluidos saqueos en Rennes, Estrasburgo, Clermont-Ferrand y Grenoble, pese al despliegue de 22.000 agentes en todo el país, 8.000 sólo en la capital.

Afición de PSG se tomó la capital de Francia tras la victoria en Champions League Foto: Getty Images

Lugares históricos de París con aficionados de PSG en la celebración Foto: Anadolu via Getty Images

Marquesinas y mobiliario urbano destrozados, contenedores de basura y coches incendiados, escaparates con los cristales reventados, comercios saqueador... Los daños eran aún visibles el domingo por la mañana en numerosas zonas de la capital tras una noche que dejó 219 heridos en todo el país, de ellos 8 graves.

[INTERNACIONALES] Así amaneció París tras los festejos por el título del PSG. https://t.co/EwcdDBEONw pic.twitter.com/8oqLtYMaO3 — ElCanciller.com (@elcancillercom) May 31, 2026

También falleció un motorista en el periférico, la autopista que rodea la capital, en un accidente de tráfico que no está directamente relacionado con los festejos.

Para evitar nuevos incidentes, las autoridades han desplegado casi 6.000 policías y gendarmes en París.

PSG celebra su doblete

Tras los festejos en el Campo de Marte, los jugadores se desplazarán luego al Elíseo, donde les recibirá el presidente Emmanuel Macron, y acabarán la jornada en el Parque de los Príncipes para presentar el nuevo trofeo a sus aficionados, que esta vez sufrieron mucho más que hace un año para ver a su equipo llevarse la victoria.

No obstante, los hinchas parisinos se han acostumbrado esta temporada al sufrimiento, ya que todas las finales que ha disputado el PSG (Supercopa de Europa, Copa Intercontinental y Trofeo de los Campeones) acabaron con la tanda de penales y en todas ganó el equipo parisino.

Cristhian Mosquera y Khvicha Kvaratskhelia en la jugada del penal en favor de PSG durante la final de UCL Foto: Getty Images

Víctima del penal que dio al PSG la posibilidad de empatar a un gol y forzar los penales, el georgiano Kvicha Kvaratskhelia fue elegido por la UEFA el mejor jugador del torneo, sucediendo en el palmarés a su compañero Ousmane Dembélé, autor del gol en la final de Budapest.

“Invencibles”, tituló su portada el diario L’Equipe; “El mito sucede al triunfo”, describió por su parte Le Parisien.

Con esta victoria, el técnico español (que ganó este título por primera vez con el Barcelona en 2015) entra a sus 56 años en el selecto club de entrenadores que han ganado en tres ocasiones la Copa de Europa, junto a Bob Paisley, Zidane y Pep Guardiola, y queda a dos del récord de Carlo Ancelotti.

*Con información de la AFP.