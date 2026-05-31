Juanda Caribe y Mariana Zapata se reunieron y dieron inesperadas declaraciones: ¿tendrán una relación?

Luego de varios meses en el ojo público, los participantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia se encuentran en proceso de regresar a la vida cotidiana para continuar con sus proyectos personales y enfocarse en las nuevas oportunidades que les ha brindado el formato.

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En medio del proceso que adelanta el Canal RCN, los famosos permanecen en un hotel, donde reciben la visita de profesionales de la salud y expertos en psicología, quienes les brindan el acompañamiento necesario tras permanecer cuatro meses en aislamiento.

En las últimas horas, Juanda Caribe, quien ocupó el segundo lugar en el reality, y su líder de campaña, Mariana Zapata, han realizado algunas transmisiones en vivo con el fin de responder las dudas de sus seguidores y compartir sus puntos de vista.

Como era de esperarse, uno de los temas más comentados por su comunidad digital estuvo relacionado con la cercanía que mantuvieron dentro de la producción de telerrealidad, ya que tuvieron varios acercamientos que muchos interpretaron como románticos e incluso protagonizaron uno de los ‘shippeos’ más populares de la temporada.

“¿Qué va a pasar entre Mari y tú?“, le preguntaron al humorista.

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Ante esto, respondió: “No lo sé, el futuro lo dirá. Ese es un problema del Juanda del futuro”.

Aunque muchos esperaban que profundizaran en su respuesta, ambos decidieron guardar silencio y cambiar de tema. No obstante, antes de continuar con la transmisión, leyeron algunos comentarios en los que sus seguidores les expresaban que podrían formar una “buena pareja”.

Tras su pronunciamiento, los seguidores de los exparticipantes de La casa de los famosos Colombia 3 compartieron diversas opiniones al respecto y expresaron si les gustaría verlos iniciar una relación amorosa de manera pública en los próximos meses.

“No sé, yo los amo, me parece que tienen mucha química. Independientemente de lo que haya pasado, eso no se puede negar”; “Jajajaja era obvio que tan pronto salieran iban a estar juntos, solo no quieren estar en polémicas ahora”; “A mi no me gustan”; “Yo creo que Mariana no quiere nada con él jajaja esperemos unos días” y “Jajaja no les veo futuro”, son algunas de las palabras que se leen.