Juanda Caribe destapó qué pasó con Sheila tras salir de ‘La casa de los famosos’: “Estoy tranquilo”

Tras un día de la gran final de La casa de los famosos Colombia, las estrellas que hicieron parte de la producción se encuentran en el proceso de regresar a la cotidianidad y retomar sus redes sociales.

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Uno de los participantes que más ha llamado la atención de los seguidores del programa de televisión ha sido el humorista Juanda Caribe, quien en varias ocasiones habló sobre las diferencias que mantenía con Sheila Gándara, madre de su hija. Más adelante, también expresó interés en su compañera Mariana Zapata.

A través de su cuenta de TikTok, el barranquillero respondió varias preguntas de su comunidad de seguidores. Entre las más frecuentes estuvo una relacionada con su situación sentimental.

Juanda Caribe y Mariana Zapata en 'La casa de los famosos Colombia 3'. Foto: Canal RCN 'La casa de los famosos Colombia 3'.

“Ya sé mi situación, sé que estoy solo. Le deseo todo el éxito del mundo a la otra persona. Me quedo con lo bueno, lo malo vamos a dejarlo hasta ahí. Ustedes tienen el derecho de creer todo lo que quieran, creo que esta será la última vez que voy a hablar del tema”, dijo.

Por otro lado, aprovechó la transmisión en vivo para expresar que se encuentra en paz con cada uno de los cambios que han surgido en su vida después de aceptar participar en La casa de los famosos Colombia 3.

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“Estoy demasiado tranquilo, de verdad, porque sé de muchas cosas. La verdad sé todo el panorama, sé como es todo y por eso lo voy a dejar hasta ahí. Es válido, no lo digo como ‘piensen lo que quieran’, pero que de verdad deseo que la misma vida, que el mismo tiempo y que todo se vaya acomodando”.

Como era de esperarse, una gran cantidad de personas reaccionó en la sección de comentarios y compartió diversas opiniones sobre sus declaraciones.

“Él no va a intentar tener nada porque piensa que Mariana va a aceptar tener algo con él”; “No me lo paso”; “Sheila no perdió nada”; “¿Dónde está el que le decía a Alejandro que si tenía una familia"; “Nunca le importó”; “Qué tristeza que ni siquiera intentara recuperar su hogar” y “Él jura que Mariana no se va a bajar del barco”, son algunas de las palabras que se leen.