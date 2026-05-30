Alexa Torrex dio polémicas declaraciones tras final de ‘La casa de los famosos’: ¿recibirá dinero de Alejandro Estrada?

La gran final de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia sigue dando de qué hablar. Aunque el triunfo de Alejandro Estrada fue uno de los momentos más celebrados de la noche del viernes 29 de mayo, una controversia surgida días antes dentro del reality continúa generando reacciones entre los seguidores del programa.

¿Qué premios se llevó Alejandro Estrada? Ganador de ‘La casa de los famosos’ brilló en la final

El actor cucuteño se convirtió en el ganador de la competencia tras obtener el 63,87 % de los votos del público, un respaldo contundente que además le permitió quedarse con el premio de 400 millones de pesos entregado por el Canal RCN.

Sin embargo, más allá de la victoria, la conversación en redes sociales se ha centrado en un acuerdo que algunos participantes habrían realizado durante los últimos días de convivencia.

Según se conoció durante las transmisiones, existió un pacto de palabra en el que algunos integrantes plantearon la posibilidad de compartir parte del premio en caso de que Alejandro Estrada o Tebi Bernal lograran quedarse con el primer lugar.

La situación provocó una fuerte polémica en redes sociales, pues muchos seguidores consideraron que el dinero debía pertenecer exclusivamente al ganador, argumentando que el premio era el resultado del apoyo del público y del desempeño individual de cada concursante dentro del programa del Canal RCN.

Las críticas no tardaron en extenderse y llegaron incluso a familiares, amigos y seguidores cercanos de Estrada, quienes expresaron su desacuerdo con la idea de repartir una recompensa que todavía no había sido obtenida y que, finalmente, terminó quedando en manos del actor.

Nataly Umaña reaccionó al triunfo de Alejandro Estrada en ‘La casa de los famosos’; publicó inesperado video

Ante la magnitud de la polémica, Alexa Torrex decidió pronunciarse públicamente y aclarar cuál es su posición frente a los cuestionamientos que han inundado las plataformas digitales desde la final del programa.

“Siento que allá adentro se ve una cosa y afuera otra. En ese momento, lo que yo pensé es: ‘Vamos a unirnos, mostremos la amistad para poder llegar a un premio’ (…) No se me pasó por la mente la parte de la plata, la verdad, nunca me ha interesado. Yo quería entrar gratis a La casa de los famosos Colombia y hacen una propuesta en una conversación que tuvimos en Tormenta, la manda Alejo, pero son cosas que hablaremos afuera”, agregó.

Sus declaraciones rápidamente generaron nuevas reacciones entre los fanáticos del reality, especialmente porque responden directamente a quienes aseguraban que algunos participantes buscaban beneficiarse económicamente del triunfo de Estrada.

“Por mi parte, yo no le quiero aceptar nada por los comentarios, porque van a decir que fue falsa mi amistad y fui 100 % leal”, finalizó.