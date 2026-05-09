Jhorman Toloza reveló si destruyó el apartamento de Alexa Torrex y reaccionó a la demanda que recibiría

La polémica entre Alexa Torrex y Jhorman Toloza sigue siendo comentada en distintas plataformas y redes sociales, por lo que el creador de contenido rompió el silencio sobre el estado en el que quedó el apartamento que compartió con su expareja.

Desde hace varios días, Alexa Torrex había hablado públicamente sobre los problemas que enfrentó al regresar a su vivienda después de abandonar el reality.

A través de su perfil de Instagram mostró imágenes del apartamento y aseguró haber encontrado daños en diferentes espacios, además de mensajes ofensivos escritos en algunas zonas del inmueble.

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Según relató, también percibió olores extraños y encontró rastros que calificó como “desechos biológicos”, situación que generó preocupación entre sus seguidores y abrió un nuevo capítulo en la mediática ruptura con Jhorman Toloza.

La influencer, además, afirmó que varias de sus pertenencias ya no estaban dentro del apartamento y señaló que habría descubierto supuestas infidelidades por parte de su expareja mientras ella permanecía dentro del programa de convivencia.

Alexa Torrex se pronunció y reveló el estado de su apartamento. Foto: Instagram @alexatorrexcontreras

En medio de toda la controversia, Alexa confirmó que decidió acudir ante la Fiscalía para iniciar un proceso legal que permita esclarecer lo ocurrido en la vivienda. Sin embargo, las recientes declaraciones de Jhorman Toloza dejaron claro que el creador de contenido no estaría tomando la situación con la misma gravedad.

Durante una emisión del programa La Corona TV, de Citytv, el presentador Ariel Osorio reveló un audio en el que Toloza se refiere directamente a las acusaciones de Alexa Torrex y se refiere a los daños denunciados por la influencer.

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“Eso se quita con agua y con jabón, la verdad, pero pues, qué podemos esperar de una muchacha que hace semejante espectáculo por unos dulces y ustedes se dieron cuenta en televisión nacional”, expresó Jhorman en las declaraciones difundidas por el programa.

La frase rápidamente comenzó a circular en redes sociales y provocó una nueva ola de comentarios divididos entre quienes respaldan a Alexa Torrex y quienes consideran que el conflicto entre ambos se ha convertido en un enfrentamiento mediático cada vez más expuesto.

Pero el creador de contenido no solo reaccionó a las acusaciones relacionadas con el apartamento. En el mismo audio también se refirió al proceso legal que, según Alexa, ya fue instaurado ante la Fiscalía.

“Sobre la demanda, eso me parece una tontería más grande aún porque en la Fiscalía hay casos más importantes a los que prestarle atención o darle prioridad a una influencer malcriada que solamente se le dañó el maquillaje, la verdad y lo digo con toda la sinceridad del mundo”, finalizó Toloza.