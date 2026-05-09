Tolima pega primero en cuartos de final: esta es la ventaja que toma y que deja al Pasto contra las cuerdas

Considerada una de las series más parejas de los cuartos de final de la Liga Betplay, Deportes Tolima hizo de local en el Manuel Murillo Toro de Ibagué en el partido de ida ante Deportivo Pasto. El club pastuso perdió por la mínima diferencia, pero deja una leve ventaja de por medio para la vuelta que se disputará en el estadio Departamental Libertad en la capital nariñense.

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Un partido táctico, cerrado y jugado a las defensivas, con pocas opciones de gol donde el Tolima y Pasto peleaban por ganar el mediocampo y avanzar con transiciones rápidas. Al final, las ideas de juego chocaban contra esquemas defensivos posicionales con pocos espacios que bloqueaban las aperturas ofensivas. El club local, con lo justo, pudo sacar adelante un gol de ventaja (1-0), que espera le sea suficiente para su visita en Pasto.

Luis Sandoval anotó el gol de la victoria en el Murillo Toro.

Nicolás Gil marca a Luis Sandoval. Foto: Colprensa

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