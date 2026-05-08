Critican a Teófilo Gutiérrez por lo que hizo tras la eliminación de Junior en Libertadores: quedó en video

Teófilo Gutiérrez, indiscutido ídolo en Junior de Barranquilla, pero cuestionado en las últimas horas. Al experimentado jugador le critican lo que hizo cuando el tiburón quedó eliminado de la Copa Libertadores, el pasado 7 de mayo, tras perder 1-0 contra Cerro Porteño en condición de local.

Junior se expone a dura sanción y además queda eliminado ante Cerro Porteño: así va la tabla en Copa Libertadores

Todo ocurrió en la zona mixta del estadio Jaime Morón de Cartagena, donde Junior juega como local en Copa Libertadores por las obras que se adelantan en el Metropolitano de Barranquilla. Un periodista le quiso preguntar algo a Teófilo, y este lo dejó hablando solo.

A Teófilo Gutiérrez le pidieron un mensaje para los hinchas de Junior, y dejó hablando solo al periodista

“Difícil, hay que digerirlo, hay que pasar el trago amargo, y bueno, pensar en la liga y poder llegar a la final, que es el anhelo de nosotros”, le decía Teófilo Gutiérrez a la prensa en Cartagena.

En ese momento, uno de los periodistas le preguntó al experimentado futbolista: “¿Qué mensaje se le manda al hincha que...?”, y en ese instante, Teófilo dejó hablando solo a quien le estaba indagando.

‼️ Teo Gutiérrez afirmó que ahora hay que PENSAR EN LA LIGA.



Y cuando se le consultó por un mensaje a la afición… pues…🤷🏽‍♂️ pic.twitter.com/tSAALplMGj — Toque Sports (@ToqueSports) May 8, 2026

Los comentarios no se hicieron esperar, por parte de hinchas y aficionados en general, que expresaron su descontento por cómo actuó Gutiérrez en ese momento.

Simplemente es un Payaso Mal Educado, pienso que no hay que darle mas importancia a este jugador que con sus pataletas lo único que hace es darle mala imagen al junior en el exterior y nacionalmente tambien — Caracoles Unidos (@Caracoles_Unido) May 8, 2026

Ahi también estuvo la eliminación, junior quedo eliminado desde q comenzó la libertadores, las declaraciones de arias y sus dirigidos , siempre fue hablar del bucampeonato y nunca de la libertadores, todo fue una mediocridad — lgm (@Luisgal99528941) May 8, 2026

Mira como se va y después lo ves tirando stories en instagram, un impresentable — Johnny 1️⃣1️⃣⭐ (@_jvillegasd) May 8, 2026

Cabe recordar que los hinchas de Junior de Barranquilla le mostraron su descontento al equipo tiburón mientras perdían ante Cerro en Cartagena. Cánticos, gestos y más bajaron desde la tribuna e iban con dirección al equipo vigente campeón de Colombia.

¿Qué debe hacer Junior para clasificar a Sudamericana?

Si bien Junior ya está fuera de la Copa Libertadores, aún aspira a entrar en playoffs de Sudamericana. Asoma último en el grupo F de Libertadores, con apenas 1 punto, a cinco de Sporting Cristal, que es tercero. Es decir, el equipo peruano está en zona de clasificación a la otra mitad de la gloria.

Para que Junior entre en Sudamericana, deberá ganar los dos partidos que le quedan, ante Sporting Cristal y Palmeiras, y esperar que el elenco peruano no sume más puntos contra Cerro Porteño.