Primer pronunciamiento del Medellín tras cancelación del juego con Flamengo: anunciaron medidas

Pasó casi un día para que Deportivo Independiente Medellín emitiera un comunicado oficial, en su web, debido a la cancelación del partido contra Flamengo. Fue este viernes, 8 de mayo de 2026, en horas de la tarde.

La cancelación del partido entre Medellín y Flamengo se dio en la noche del pasado jueves, 7 de mayo, en juego válido por la cuarta fecha del grupo A en Copa Libertadores. Algunos hinchas poderosos fueron señalados de tirar bengalas y protagonizar disturbios en el estadio Atanasio Girardot de la capital antioqueña.

Caos en el Atanasio Girardot. Apenas un minuto después del pitazo inicial, el esperado duelo de Copa Libertadores entre Independiente Medellín y Flamengo fue suspendido. La interrupción se debió a las protestas de las barras del cuadro local, que desde las tribunas manifestaron… pic.twitter.com/Nn6OGvJ2WR — Teleantioquia (@Teleantioquia) May 8, 2026

Dicho inconveniente de seguridad llevó a la suspensión del partido tan solo con dos minutos jugados, además de la evacuación del estadio y la posterior cancelación del juego.

Conmebol anunció su primera decisión sobre Medellín vs. Flamengo: salió el comunicado oficial

Independiente Medellín anuncia medidas: iniciarán investigaciones con las autoridades

En su comunicado, Medellín señala seis ítems respecto a lo ocurrido en el juego ante Flamengo. En los dos primeros afirma comprender la frustración del hincha y el respeto de sus opiniones siempre que sean con mesura. Además, agradeció a los fanáticos que se retiraron del Atanasio de manera tranquila.

Luego, ofrecen “disculpas a la afición en general, a la hinchada de Flamengo, destacando su comportamiento, así como el de sus jugadores y directivos”, expresando que lamentan los desmanes ocurridos, mismos que dañaron el espectáculo de fútbol.

Y siguieron: rechazan “de manera categórica los actos vandálicos y los daños a las instalaciones del Estadio Atanasio Girardot, comportamiento que no representa a la hinchada de la institución”.

Además, anunciaron medidas: “Iniciará de mano con las autoridades competentes las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables”.

La expectativa está puesta en la inminente sanción que le caerá al Medellín por lo ocurrido, además de lo que pasará con los puntos del partido, mismos que Flamengo ya reclamó por medio de su director de fútbol.

Segue posição oficial do Diretor de Futebol do Clube de Regatas do Flamengo, José Boto. pic.twitter.com/Qj1aPJl8dl — Flamengo (@Flamengo) May 8, 2026

Futuro incierto en Deportivo Independiente Medellín: anunciarán decisiones

En la última parte del comunicado, y no menos importante, Medellín señala: “La institución informa que en los próximos días dará a conocer las decisiones que adoptará frente a la situación actual del Deportivo Independiente Medellín”.

Reportes de la prensa deportiva nacional manejan, como rumores, que Raúl Giraldo, máximo accionista poderoso, estaría pensando vender al Medellín.

🚨 El bochornoso momento que protagonizó Raúl Giraldo y desencadenó la crisis del #DIM (además de otras malas decisiones, como el regreso de Daniel Ossa), hizo que el máximo accionista hoy esté abierto a vender el club, tras solicitudes familiares. POR AHORA, no hay nada 🔴🔵 pic.twitter.com/tyVCtWKqpc — Pipe Sierra (@PSierraR) May 8, 2026

Cabe recordar que la relación entre Giraldo y la hinchada poderosa está prácticamente rota, luego de que el máximo accionista hiciera gestos despectivos a la tribuna en el Atanasio Girardot en el partido ante Águilas Doradas. Aunque después se pronunció, parece que la furia de los hinchas del equipo antioqueño no se detiene.