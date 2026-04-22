Tabla de posiciones en Liga BetPlay: victorias de América de Cali y Medellín mueven todo

Este miércoles, 22 de abril, se jugaron dos partidos en la Liga BetPlay 2026-l. Fueron compromisos que estaban aplazados, y los resultados tienen una repercusión directa en la tabla de posiciones de la competencia.

Así quedaron los dos partidos que se jugaron este miércoles:

Deportivo Independiente Medellín 2 - 0 Boyacá Chicó

Imagen del triunfo de Medellín, sobre Boyacá Chicó, en Itagüí. Foto: Colprensa - David Jaramillo

Fortaleza 1 - 2 América de Cali

América de Cali venció a Fortaleza en su visita a Bogotá. El Campín, a reventar con hinchas escarlatas. Foto: Colprensa - Cristian Bayona

Cae nuevo técnico en Liga BetPlay: Medellín anuncia la salida de Alejandro Restrepo

Tabla de posiciones de Liga BetPlay: Medellín respira y América clasifica

Atlético Nacional es el líder de la competencia con 40 puntos y le saca seis al segundo, Deportivo Pasto (34). Junior de Barranquilla, vigente campeón de Colombia, cierra el top tres con 31 unidades.

Tolima (30), América (30), Once Caldas (29), Internacional de Bogotá (25) y Santa Fe (23) cierran el grupo de ocho clasificados parciales.

La noticia está en que matemáticamente ya hay cinco equipos clasificados a los playoffs de la Liga BetPlay: Nacional, Pasto, Junior y América de Cali. Ningún equipo, del octavo para abajo, puede alcanzar a alguno de los mencionados.

Eso quiere decir que siguen en pelea Once Caldas, Santa Fe, Deportivo Cali, Medellín, Bucaramanga, Millonarios, Águilas Doradas, Llaneros y Fortaleza.

Eliminados oficialmente están Cúcuta, Alianza FC, Jaguares, Boyacá Chicó y Deportivo Pereira. Lo único que buscarán, en los partidos restantes, es sumar la mayor cantidad de puntos para no quedar comprometidos de cara al segundo semestre del año.

Todos los equipos de la Liga BetPlay ya están al día

Del primero al 20 en la tabla de posiciones, ya todos los equipos de la Liga BetPlay están al día y tienen 17 partidos jugados. Solo restan dos fechas por jugar y ahí quedarán definidos los ocho clasificados a playoffs.

Se trata de un cierre de todos contra todos muy parejo, con cinco equipos ya clasificados pero bastantes que quieren entrar en la pelea. Además, entre los que ya tienen el cupo, también quieren ocupar la posición más alta que se pueda en la tabla.

La fecha 18 de esta Liga BertPlay arrancará este jueves, 23 de abril, con dos partidos que tendrán sí o sí un impacto directo en la tabla de posiciones: Pasto recibirá a Santa Fe (6:00 p.m.) y Millonarios ejercerá de local en El Campín ante Deportes Tolima.

Otro juego destacado de la jornada 18 será el de Deportivo Cali contra América, que más allá de ser el clásico en la capital del Valle del Cauca, enfrenta a un equipo ya clasificado con uno que está peleando por entrar.