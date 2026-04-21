Cae nuevo técnico en Liga BetPlay: Medellín anuncia la salida de Alejandro Restrepo

Lo que se venía especulado terminó pasando: Deportivo Independiente Medellín anunció la salida de quien era su entrenador, Alejandro Restrepo, la tarde de este lunes 21 de abril de 2026. La irregularidad del poderoso acabó en la medida.

“El Equipo del Pueblo S.A. se permite informar a sus hinchas, medios de comunicación y a la opinión pública que ha concluido el vínculo contractual entre el club y el director técnico Alejandro Restrepo, junto con su cuerpo técnico integrado por Giuliano Tiberti, Walter Rivera, Andrés Felipe Correa y Jhan Cárdenas”, escribió Medellín en su web oficial.

Y añade: “El club agradece al profesor Alejandro Restrepo y a su equipo de trabajo por su profesionalismo, compromiso y dedicación durante el periodo en el que estuvieron al frente del plantel profesional. En cerca de dos años de gestión, el equipo disputó 110 partidos, consolidando un proceso competitivo y sostenido. De manera adicional, la institución destaca la labor del cuerpo técnico en el fortalecimiento del proyecto deportivo, promoviendo la proyección y el protagonismo de jugadores jóvenes y de la cantera, varios de los cuales hoy hacen parte de clubes a nivel internacional”.

[🔴🔵] Agradecemos al profesor Alejandro Restrepo y a su cuerpo técnico por su profesionalismo, compromiso y dedicación durante más de 20 meses al frente del equipo.



Durante este proceso disputamos finales, alcanzamos un récord de 92 puntos en 2025 y logramos clasificar a… pic.twitter.com/J74m56r2LX — DIM (@DIM_Oficial) April 21, 2026

De manera interina en el cargo de entrenador del Medellín queda Sebastián Botero. Lo acompañará Francisco Nájera como asistente técnico y el preparador físico será Santiago Gómez.

La salida de Alejandro Restrepo se da en medio del cierre del todos contra todos de la Liga BetPlay 2026-l, además de la fase de grupos de la Copa Libertadores. En ambas, Medellín hace presencia y tiene chances de clasificar a la siguiente ronda.

En su último partido, y como visitante, Medellín venció 1-0 a Alianza FC en Valledupar. El único gol del juego fue al minuto 42 del primero tiempo y gracias al polaco Francisco Fydriszewski. Eso le permite al poderoso quedar en el puesto 14 de la tabla de posiciones con 20 puntos en 16 juegos. Tiene un partido pendiente, y de ganarlo, quedaría con vida.

Nómina del Deportivo Independiente Medellín para esta Liga BetPlay 2026-l. Foto: Colprensa - David Jaramillo

En cuando a la Copa Libertadores, tras dos fechas jugadas (empate contra Estudiantes 1-1 y derrota ante Flamengo 4-1) asoman en el penúltimo puesto (3) con apenas un punto.