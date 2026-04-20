Tabla de posiciones en Liga BetPlay: Atlético Nacional vence al Bucaramanga y los ocho toman forma

Acabó la fecha 17 de la Liga BetPlay 2026-l, este lunes 20 de abril, con dos resultados que generan ruido en la tabla de posiciones de la competencia. A falta de dos jornadas, empiezan a tomar forma los ocho clasificados.

Estos fueron los dos resultados de este lunes, en la fecha 17 de la Liga BetPlay 2026-l:

Once Caldas 2 - 1 Internacional de Bogotá

Once Caldas venció a Internacional de Bogotá en casa por 2-1. Foto: Colprensa - Santiago Álvarez

Atlético Nacional 2 - 0 Atlético Bucaramanga

Imagen que dejó el triunfo de Atlético Nacional sobre Bucaramanga por Liga BetPlay. Foto: Colprensa - David Jaramillo.

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Tabla de posiciones en la Liga BetPlay: los ocho toman forma

Atlético Nacional es el líder indiscutido de la Liga BetPlay 2026-l con 40 puntos. Segundo asoma Deportivo Pasto con 34 y el top tres lo cierra Junior de Barranquilla, vigente campeón de Colombia, con 31.

Tolima (30), Once Caldas (29), América de Cali (27), Internacional de Bogotá (25) e Independiente Santa Fe (23) cierran el grupo de los ocho parciales que clasificarían a los playoffs de la competencia.

Fuera de los ocho aparecen Deportivo Cali (23), Bucaramanga (22), Millonarios (22), Águilas Doradas (22) y Llaneros (21). Hasta ahí, todos con 17 partidos jugados.

Sin embargo, hay más en la pelea, pues Medellín y Fortaleza ostentan 20 y 19 puntos respectivamente en 16 partidos jugados. Matemáticamente, aún pueden entrar en la lucha por clasificar a los ocho.

Los coleros de la tabla de posiciones siguen siendo los mismos desde hace varias jornadas atrás. Boyacá Chicó y Jaguares tienen 14 puntos en 16 y 17 juegos respectivamente, mientras que el último del acumulado es Deportivo Pereira que tiene 7.

Es evidente que la diferencia de gol será determinante para conocer a los ocho clasificados a los playoffs, así como también quiénes se quedará por fuera de la pelea por la estrella de mitad de año en Colombia.

La fecha 18 de la Liga BetPlay 2026-l arrancará el próximo 23 de abril con el juego entre Deportivo Pasto y Santa Fe en el estadio Departamental Libertad. El volcánico pelea en la parte alta de la tabla, mientras los leones marcan la parada como el octavo parcial.