La reacción del jugador de América de Cali que chocó con Falcao y causó la fractura: “Mucha fuerza”

Un mal momento para Radamel Falcao García y el mundo de Millonarios luego de confirmarse la fractura en su rostro tras un durísimo choque con el defensa Dany Rosero. El delantero fue titular en el partido contra América de Cali, en una nueva edición de uno de los clásicos del fútbol colombiano, pero solamente pudo estar el primer tiempo en cancha.

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Cabe recordar que Falcao fue titular en el Pascual Guerrero luego de que Rodrigo Contreras no pudiera estar por la expulsión en el derbi ante Santa Fe. Esta baja le abrió la oportunidad a Radamel, quien hizo dupla con Leonardo Castro en el frente de ataque.

Fabián Bustos volvió a salir con línea de tres en la zona defensiva con Carlos Sarabia y Sebastián Valencia como carrileros, más Mateo García, Rodrigo Ureña y Mackalister como volantes. Ellos, más Leonardo y Falcao, no fueron suficientes en Millonarios y se vio una nueva derrota que lo acerca a la eliminación en la Liga Betplay.

Falcao en la Copa Sudamericana. Foto: Oficial Millonarios

En el entretiempo del partido se dio el cambio de Radamel Falcao por Beckham David Castro. El jugador tuvo que ser trasladado al centro médico más cercano de Cali por un problema en su mandíbula. A primera hora de este lunes la zozobra aumentó y tras varios exámenes aplicados en su rostro, se confirmó que Radamel presenta una fractura.

Antes de finalizar el primer tiempo, ambos jugadores fueron a un balón dividido y durante la maniobra para captar por el aire, en el salto, Dany Rosero golpeó en el rostro a Falcao y le fue imposible seguir en cancha. El jugador de inmediato tuvo que someterse a exámenes médicos, donde se confirmó fractura en el arco cigomático.

Mensaje de Dany Rosero a Falcao

En la zona mixta, el defensa del América de Cali le mandó un mensaje a Radamel Falcao García tras el choque. Aseguró que son momentos a los que un futbolista está expuesto en la cancha, además se disculpó por lo sucedido y le mandó mucha fuerza a su colega.

🤕"ESPERO QUE SE RECUPERE RÁPIDO, ESPERO NO SEA NADA GRAVE": Dany Rosero



🎙El defensa de América habló en zona mixta sobre el choque con Falcao



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“Mandarle mucha fuerza como se lo dije en la cancha son momentos. Nunca imaginé. Son momentos. Espero que se recupere rápido y desde acá mil disculpas. Espero no sea grave”, dijo Dany Rosero tras finalizar el partido.

Siguiendo el reporte médico oficial, lo primero es que Radamel Falcao comenzará un tratamiento en las próximas 48 horas y aún se desconoce cuánto tiempo estará de baja, pues eso se determinará según su evolución médica.