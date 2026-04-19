América de Cali acerca a Millonarios a la eliminación y mueve la tabla: presión total para Bustos y Falcao

América de Cali se salió con la suya en el clásico del fútbol colombiano válido por la fecha 17 de la Liga Betplay y alcanzó una importante victoria para escalar en la tabla de posiciones. El equipo rojo y el azul se encontraron en el partido más llamativo de la jornada luego de atender los compromisos internacionales en la Copa Sudamericana.

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Millonarios se presentó en este juego tras ganar de forma agónica ante Boston River de Uruguay. Un gol de Carlos Darwin Quintero en el final le permitió el respiro al embajador y así obtener el 1-0 final. Por otra parte, América de Cali fue local ante Alianza Atlético en el Pascual Guerrero y pudo darle vuelta al marcador con un 2-1 definitivo.

Era la hora para que se vieran las caras con Millonarios de visitante al Valle del Cauca, pero las cosas le salieron muy mal al entrenador Fabián Bustos, que volvió a salir con línea de tres en la zona defensiva con Carlos Sarabia y Sebastián Valencia como carrileros, más Mateo García, Rodrigo Ureña y Mackalister como volantes. Leonardo Castro y Radamel Falcao fueron los delanteros.

Adrián Ramos domina el balón ante la marca del defensa de Millonarios, Danovis Banguero. Foto: José Luis Guzmán

La idea de América de Cali fue mucho más solvente y encontró rápidamente dos goles de pelota quieta que dejaron muy mal parados a los centrales de Millonarios. Dos tiros de esquina y cabezazos de Danny Rosero y Adrián Ramos ya hacían ver mal al equipo azul.

Ya en el segundo tiempo, Millonarios arriesgó un poco más y comenzó a dejar espacios en la búsqueda por el empate, así fue como Jhon Murillo aprovecho un pase de Josen Escobar para decretar el 3-0 parcial en la ciudad de Cali.

América escala en la tabla de posiciones

Ya en el final, Carlos Darwin Quintero anotó el 3-1 luego de que Beckham David Castro estrellara un balón en el palo. El equipo rojo escala en la tabla y se acerca a la clasificación, dejando mucha preocupación en Millonarios.

Por otra parte, Millonarios no puede subir posiciones y con 22 puntos le hace guiños a la eliminación, tendrá que ganar obligatoriamente ante Deportes Tolima en la próxima fecha. La preocupación aumenta tras la lesión de Radamel Falcao García.

Más exactamente, Falcao presentó problemas referentes a una conmoción cerebral y le fue imposible continuar en la cancha. Los primeros reportes indican que la retirada de Radamel activó un cambio adicional en el partido por la recomendación FIFA. Fue trasladado en ambulancia.