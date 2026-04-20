Angustia en Millonarios: Radamel Falcao García tendría fractura y aún se desconoce el tiempo de baja

América de Cali se hizo grande en el clásico del fútbol colombiano válido por la fecha 17 de la Liga Betplay y alcanzó una importante victoria para escalar en la tabla de posiciones. El equipo rojo se encontró con Millonarios en el partido más llamativo de la jornada, que dejó como principal novedad una nueva lesión de Radamel Falcao García.

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Era la hora para que se vieran las caras con América de Cali en condición de visitante al Valle del Cauca, pero las cosas le salieron muy mal a Millonarios en el Pascual Guerrero. Primero porque el esquema de Fabián Bustos fue insuficiente para frenar al rival y responder en la zona ofensiva. El resultado ante América de Cali fue un durísima derrota 3-1 que lo acerca a la eliminación y el lamentable golpe que sacó a Radamel Falcao del juego.

La idea de América de Cali fue mucho más solvente y encontró rápidamente dos goles de pelota quieta que dejaron muy mal parados a los centrales de Millonarios. Dos tiros de esquina y cabezazos de Danny Rosero y Adrián Ramos ya hacían ver mal al equipo azul y avecinaban el desastre. Radamel Falcao estuvo los primeros 45 minutos en la cancha, pero poco pudo hacer para quedar frente a frente al gol.

Radamel Falcao García contra América de Cali. Foto: Oficial Millonarios

El entrenador Fabián Bustos volvió a salir con línea de tres en la zona defensiva con Carlos Sarabia y Sebastián Valencia como carrileros, más Mateo García, Rodrigo Ureña y Mackalister como volantes. Leonardo Castro y Radamel Falcao fueron los delanteros.

Ya en el segundo tiempo, Millonarios arriesgó un poco más y comenzó a dejar espacios en la búsqueda por el empate, así fue como Jhon Murillo aprovecho un pase de Josen Escobar para decretar el 3-0 parcial en la ciudad de Cali, totalmente habilitado y con espacios para acomodarse y rematar. Falcao fue sustituido en el entretiempo por Beckham David Castro.

Posible fractura de Falcao

Tras el cambio, el atacante samario tuvo que ser trasladado en ambulancia al centro de salud más cercano en la ciudad de Cali, según informó la periodista Lizzy Cardona, ubicada al lado del cuerpo técnico de Millonarios en el Pascual Guerrero. El movimiento de urgencia se dio por una conmoción cerebral, que dio un cambio adicional para ambos equipos en el juego, siguiendo el protocolo que recomienda la FIFA.

Minutos más tarde, mientras avanzaba el segundo tiempo, la periodista Lizzy Cardona informó que el jugador tuvo que ser trasladado al centro médico por un problema en su mandíbula.

Pantallazo X Foto: @cesaralo

A primera hora de este lunes 20 de abril, se conoció que tras el trauma facial que presentó Falcao, se esperan más diagnósticos del cirujano maxilofacial, pero se indica que lo más probable es que el jugador tenga fractura en el hueso cigomático, ubicado en la zona de las mejillas.