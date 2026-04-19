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La tabla de la Liga Betplay tras las victorias de Santa Fe, Medellín y Junior: presión para el Cali y Millonarios

Santa Fe goleó al Cúcuta Deportivo, Medellín ganó de visitante y Junior no tuvo problema con Llaneros.

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William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

19 de abril de 2026, 8:29 p. m.
Jugadores de Santa Fe, Junior y Medellín.
Jugadores de Santa Fe, Junior y Medellín. Foto: Colprensa

Tres partidos claves que mueven la zona media de la tabla de posiciones y van descongestionando a falta de dos fechas y dos partidos aplazados para conocer a los ocho clasificados a los playoffs de la Liga Betplay.

Santa Fe goleó al Cúcuta Deportivo con un letal 5-0 en el estadio El Campín de Bogotá y por diferencia de gol le gana la octava posición al Deportivo Cali. Junior de Barranquilla escala en la zona alta y asegura su presencia en los playoffs tras vencer a Llaneros en Barranquilla, mientras que Independiente Medellín ‘cuadra caja’ de visitante y con un partido menos, se mete seriamente en la pelea por clasificar.

Tabla de la Liga Betplay
Tabla de la Liga Betplay Foto: Google

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