La tabla de la Liga Betplay tras las victorias de Santa Fe, Medellín y Junior: presión para el Cali y Millonarios

Tres partidos claves que mueven la zona media de la tabla de posiciones y van descongestionando a falta de dos fechas y dos partidos aplazados para conocer a los ocho clasificados a los playoffs de la Liga Betplay.

Santa Fe goleó al Cúcuta Deportivo con un letal 5-0 en el estadio El Campín de Bogotá y por diferencia de gol le gana la octava posición al Deportivo Cali. Junior de Barranquilla escala en la zona alta y asegura su presencia en los playoffs tras vencer a Llaneros en Barranquilla, mientras que Independiente Medellín ‘cuadra caja’ de visitante y con un partido menos, se mete seriamente en la pelea por clasificar.

Tabla de la Liga Betplay Foto: Google

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