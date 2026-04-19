Primer reporte médico de Radamel Falcao García que preocupa a Millonarios: fue trasladado en ambulancia

Preocupación total en Millonarios por el estado de salud de Radamel Falcao García. El delantero ídolo del equipo azul fue titular en el clásico ante América de Cali, válido por la fecha 17 de la Liga Betplay que se disputó en el estadio Pascual Guerrero, pero solamente pudo jugar el primer tiempo, donde fue bien referenciado por los centrales del gigante rojo y tuvo poca participación en la zona de ataque.

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El atacante samario tuvo que ser trasladado en ambulancia al centro de salud más cercano en la ciudad de Cali, según informó la periodista Lizzy Cardona, ubicada al lado del cuerpo técnico de Millonarios en el Pascual Guerrero. El movimiento de urgencia se dio durante el entretiempo del partido y en su lugar ingresó Beckham David Castro.

Más exactamente, Falcao presentó problemas referentes a una conmoción cerebral y le fue imposible continuar en la cancha. Los primeros reportes indican que la retirada de Radamel activó un cambio adicional en el partido por la recomendación FIFA.

Cuando un jugador presenta conmoción cerebral, ambos equipos pueden hacer un cambio adicional y ese es el primer reporte médico que se conoce tras el diagnóstico en el Pascual Guerrero. Luego de saber esa información, la periodista Lizzy Cardona informó que el jugador tuvo que ser trasladado al centro médico por un problema en su mandíbula.

Radamel Falcao García contra América de Cali. Foto: Oficial Millonarios

Mal momento para el jugador en la ciudad de Cali, que ahora se espera su evolución médica y cómo podría continuar su recuperación. El cambio por Falcao, Beckham David Castro, tuvo un gol que desperdició, pues su remate pegó en el palo.

Millonarios pierde ante el América

Millonarios se presentó en este juego tras ganar de forma agónica ante Boston River de Uruguay en El Campín. Un gol de Carlos Darwin Quintero en el final le permitió el respiro al embajador y así obtener el 1-0 final. Por otra parte, América de Cali fue local ante Alianza Atlético en el Pascual Guerrero y pudo darle vuelta al marcador con un 2-1 definitivo.

Era la hora para que se vieran las caras con Millonarios de visitante al Valle del Cauca, pero las cosas le salieron muy mal al entrenador Fabián Bustos, que volvió a salir con línea de tres en la zona defensiva con Carlos Sarabia y Sebastián Valencia como carrileros, más Mateo García, Rodrigo Ureña y Mackalister como volantes. Leonardo Castro y Radamel Falcao fueron los delanteros. 3-1 y además de la lesión del jugador samario, la casi eliminación deja a más de uno preocupado.