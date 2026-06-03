Carlos Antonio Vélez se pronunció sobre el nuevo trabajo de Falcao García: “Lo entiendo”

Radamel Falcao García acompañará a la Selección Colombia en el Mundial 2026, pero lo hará en una nueva faceta como comentarista invitado de ESPN.

El anuncio oficial ha generado todo tipo de reacciones en la opinión pública. Carlos Antonio Vélez, voz autorizada en la prensa deportiva, dio su opinión sobre la llegada de Falcao a los medios de comunicación.

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“Qué bueno que se pongan la ropa nuestra. Ayer dijo: ‘Yo voy a hablar del juego, no voy a criticar’; no es que yo tampoco pensé nunca que podía criticar, qué va a criticar a sus amigos y compañeros. No lo va a hacer, siempre lo justificará”, dijo.

“Lo entiendo”, añadió en su columna de Palabras Mayores emitida este miércoles, 3 de junio.

Carlos Antonio destacó el desempeño de Óscar Córdoba entre ese paquete de exfutbolistas que ahora aparecen en los programas de opinión. “Si tengo que abrir un juicio, lo abro, primero por conocimiento y segundo por experiencia. No es periodista, es un invitado y aparte de eso habla bien”, señaló.

¿Qué dijo Falcao sobre su trabajo como comentarista?

Carlos Antonio Vélez se refería a las declaraciones que Falcao García concedió a ESPN luego de visitar a la Selección Colombia en el hotel de concentración y compartir algunos minutos con aquellos jugadores que solían ser sus compañeros.

Mientras define su futuro como profesional, el Tigre comentará los partidos del Mundial 2026 en el plan premium de Disney +.

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“Especial sobre todo de cubrir el evento deportivo más importante del mundo. Hablar de lo que he hecho toda mi vida, el fútbol, así que va a ser algo natural”, destacó Falcao.

El delantero de Millonarios considera que su papel será “analizando más el juego que la crítica”, pues todavía se sigue sintiendo futbolista. “Creo que es algo que me emociona, lo trataré de disfrutar al máximo y de expresarle de la manera más fácil a la gente para que pueda entender un poco de lo que hablan los jugadores también”, declaró.

Radamel alcanzó a ser mencionado en el radar de Néstor Lorenzo para esta Copa del Mundo; sin embargo, las lesiones y su falta de continuidad lo sacaron de la prelista.

El técnico de la Selección Colombia dijo públicamente que lo tenía en los planes, pero fue imposible convocarlo al estar lejos de su mejor versión en comparación con otros delanteros como Luis Javier Suárez, Jhon Córdoba o Juan Camilo Hernández.

Falcao apoyará a la Tricolor como un hincha más entre los 50 millones de colombianos que estarán pendientes de cada partido. Su debut como comentarista será el día del partido entre Colombia y Uzbekistán, programado para el 17 de junio de 2026 a las 9:00 de la noche.