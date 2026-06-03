El equipo con el que negocia Luis Javier Suárez su fichaje: “ha alcanzado un acuerdo”

Sin que hubiese empezado el Mundial 2026, ya se habla de posibles cambios de clubes para integrantes de la Selección Colombia que fueron elegidos como convocados por parte de Néstor Lorenzo.

Una de las últimas informaciones en salir relacionó a Luis Javier Suárez, goleador de Sporting de Lisboa de Portugal que estaría siendo tentado por el balompié de Turquía.

Según lo expuesto por Fabrizio Romano, especialista en tema de fichajes, entre las partes de habría logrado alcanzar un primer acuerdo para la transferencia tras el Mundial 2026.

Luis Javier Suárez, de Selección Colombia Foto: NurPhoto via AFP

“Luís Suárez ha alcanzado ahora un acuerdo sobre términos personales con el proyecto de Fenerbahçe respaldado por el candidato presidencial Hakan Safi”, asegura el italiano de dicho movimiento.

Ahora bien, lo que precisa el comunicador es que ese fichaje depende aún de las elecciones presidenciales en Fenerbahçe. En caso de ganar Safi, el atacante sensación en la última temporada aumentaría sus chances de ir a donde recientemente estuvo Jhon Jáder Durán.

“El traspaso sigue condicionado al resultado de las elecciones presidenciales del club en los próximos días — y al acuerdo sobre la compensación con Sporting CP", añade.

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Retroceso en la carrera de Suárez

Lucho ha tenido que batallar mucho a lo largo de su carrera deportiva para ganarse el lugar como titular en la Selección Colombia de Mayores.

De cara al próximo Mundial de 2026 será el nacido en Santa Marta el que tenga dicha responsabilidad. Su reciente año con Sporting en Portugal, donde hiló más de 35 goles en el año le hicieron merecedor de ello.

Que mantenga dicho ritmo en la próxima cita mundialista, haría que grandes clubes del mundo se fijen en él. Es más, desde antes del torneo ya se le relacionó con clubes de pergaminos como Liverpool y Newcastle de la Premier League.

Justo por eso es que su paso a Fenerbahçe causa un ruido al saberse que ya podría existir algún tipo de acuerdo inicial. De ir a Turquía el dinero pudiese estar garantizado pero la competitividad no al ser una liga de menor valor.

Entre España y Francia ha estado la carrera del ariete colombiano. La mayoría del tiempo fue parte de la segunda división del balompié ibérico, pasando por Real Zaragoza, Real Valladolid, entre otros. Luego dio un salto a Granada y de ahí, fue a Olympique de Marsella en Francia.

La gran asistencia de James Rodríguez 🇨🇴 para el gol de Luis Javier Suárez con la Selección Colombia frente a Costa Rica (3-1).



La puso como con la mano el 10 🔟. pic.twitter.com/Y5RptCVPMU — Alfonso Hernández (@AlfonsoH) June 2, 2026

A este fácilmente se le podría calificar como otro ‘trotamundos’ que tiene Colombia; un caso similar al de Juan Camilo Hernández, quien hoy brilla al milita en el Real Betis de LaLiga de España.

Los próximos días en el Mundial serán claves para la carrera de Suárez, del cual se espera una buena decisión para que siga en alza su carrera deportiva a los 27 años.

Gol antes del Mundial 2026

En el más reciente amistoso de Colombia para el Mundial, Suárez fue quien selló el triunfo ante Costa Rica en El Campín. Luego de un magistral pase de James Rodríguez, el atacante se hizo un lugar para clavarla a la parte alta del pórtico contrario.