Mucha ilusión hay por la participación de la Selección Colombia en el Mundial 2026. La Tricolor ganó su más reciente partido, jugado ante Costa Rica, por 3-1, lo que recobró la confianza de la afición tras los juegos de marzo con Croacia y Francia.

Aún resta una prueba antes del inicio de la Copa del Mundo, que será este domingo 7 de junio, ante un combinado mundialista como lo es Jordania.

Luis Díaz luciendo la cinta de capitán en El Campín. Foto: Lina Gasca

Dicho partido está previsto a jugarse desde las 6:00 p.m. en San Diego, Estados Unidos. El partido que se jugó ante los ticos en Bogotá sirvió de despedida del equipo nacional con miras a la cita orbital en Norteamérica.

Klement no da esperanzas

Desde diciembre pasado cuando se hizo el sorteo de la fase de grupos por parte de Fifa, se supo que Colombia fue ubicada en el grupo K junto a Uzbekistán, RD Congo y Portugal.

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A priori se cree que la clasificación y primer lugar lo disputarán Portugal y Colombia. También se abre la puerta a las sorpresas, pero los análisis apuntan a los europeos y sudamericanos como los favoritos de la zona.

Desde ya se intentan hacer pronósticos sobre la selección nacional. Algunos creen viable que pase de primera en su grupo, otros de segunda. Dicho dato tiene una relevancia máxima, dado que la ubicación en la primera fase marcará el camino en las rondas de eliminación directa.

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Joachim Klement, quien atinó a los campeones en Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022, hizo su pronóstico dando el campeón del Mundial 2026, así como también la fase a la que llegará Colombia.

En un completo documento que hizo público, el mencionado aseveró que la Tricolor será segunda en su zona, por detrás de los lusos: “Para el Grupo K, eso significa que Portugal y Colombia avanzarán a la fase eliminatoria, y Portugal ganará el grupo”.

En la ronda de dieciseisavo, Colombia jugaría con Croacia por el paso a octavos del Mundial 2026. Foto: AP

En la ronda de dieciseisavos si todo se cumple, Colombia se enfrentará a Croacia. Allí acabaría el sueño del equipo cafetero, que se vería nuevamente superada por los de Luka Modrić y compañía, como en el amistoso de marzo pasado.

“Otro par igualado es Colombia vs. Croacia, donde la experiencia de Croacia probablemente marcará la diferencia a su favor”, pronostica Klement.

Lo último de la Tricolor

Después de su estancia en Medellín y Bogotá, la Selección Colombia dejará el país para ir rumbo a la sede mundialista. El equipo nacional ya tiene todo organizado para su estancia allí, mientras permanezca en disputa de la Copa del Mundo que inicia el próximo 11 de junio.

Antes de tomar el vuelo que conducirá a los colombianos a Norteamérica se reportó la visita de la leyenda nacional, Radamel Falcao García, a la concentración del equipo de Néstor Lorenzo.

La Federación Colombiana de Fútbol dejó ver en fotos parte de ese momento íntimo de los jugadores con el Tigre. James Rodríguez y Luis Díaz posaron con el goleador, quien durante el Mundial ‘jugará’ como comentarista en la cadena ESPN, donde fue anunciado el pasado lunes.