Falcao García consiguió nuevo trabajo y así fue su presentación oficial: “Bienvenido ídolo”

Radamel Falcao García no fue convocado por la Selección Colombia, pero sí estará presente en el Mundial 2026. El histórico goleador firmó un acuerdo para comentar los partidos de la Tricolor ante Uzbekistán, RD Congo y Portugal.

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ESPN lo presentó oficialmente como su nuevo fichaje para la Copa del Mundo, anuncio que causó revuelo entre los hinchas de Millonarios.

Falcao todavía no ha definido su futuro con el conjunto embajador. Su contrato termina el próximo 30 de junio y la continuidad está en veremos por el tema tributario.

Mientras decide su próximo destino, el ‘Tigre’ debutará como comentarista y lo hará en las transmisiones del plan premium de Disney + para toda latinoamérica.

“Cumplí el sueño de representar a mi país. Pero aún tengo un sueño por cumplir: ver a la Sele campeona del mundo. Yo este mundial lo juego por ESPN”, dijo.

Reacciones en ESPN

Varios periodistas colombianos reaccionaron al anuncio y le dieron la bienvenida a Falcao a esta nueva faceta en los medios de comunicación.

“El Tigre, en ESPN. Feliz de trabajar a tu lado”, escribió Antonio Casale, declarado hincha de Millonarios y presentador de varios programas en dicho canal.

Andrés Marocco, escribió: “Se unió el 9 de todos, vamos”; “Llegó el Tigre al Mundial”, apuntó por su parte Luis Arturo Henao.

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ESPN es uno de los canales que cuenta con derechos para la transmisión de la Copa del Mundo. En su nómina cuentan con varios exfutbolistas que llevan años trabajando en programas de opinión como es el caso de Faustino Asprilla, Óscar Córdoba y Víctor Hugo Aristizabal, entre otros.

Este podría ser el futuro de Falcao García cuando se retire del fútbol profesional, aunque todavía falta ver como se desempeña detrás de los micrófonos. El atacante samario ha demostrado ser una leyenda con el balón de los pies y ahora le toca poner ese conocimiento al servicio de los espectadores.

Se espera que Falcao aparezca en las transmisiones de los partidos de Colombia, donde comentará las jugadas de los que tantas veces fueron sus compañeros como es el caso de James Rodríguez, Juanfer Quintero y Luis Díaz.

Radamel Falcao García, delantero de Millonarios FC. Foto: Long Visual Press/Universal Imag

¿Qué canales transmiten el Mundial 2026?

La competencia para Radamel no estará nada fácil. Y es que son varios los canales que transmitirán el Mundial este año en la televisión colombiana.

Directv Sports cuenta con los derechos de los 104 partidos, mientras que Win Sports, Caracol TV, Canal RCN e ESPN tienen un porcentaje del total.

Cada canal ha armado una nómina de mezclada entre periodistas y exjugadores para llevar la emoción del Mundial a los hogares colombianos. Está por verse quien ganará la partida en esta edición.