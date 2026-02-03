Deportes

Directv, Win, RCN y Caracol Televisión se repartieron los partidos del Mundial 2026: así quedó la tabla completa

Colombia tendrá cuatro canales con derechos de transmisión para ver la Copa del Mundo que inicia el próximo 11 de junio.

Sebastián Clavijo García

3 de febrero de 2026, 5:12 p. m.
Los partidos de la Selección Colombia se verán por Directv, RCN y Caracol. Foto: Getty Images // @TavoTorres

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y los canales que adquirieron los derechos televisivos ya definieron los partidos que transmitirán este año.

Como es costumbre, DirecTV tendrá en su parrilla los 104 partidos a disputarse desde la inauguración el 11 de junio en el Estadio Azteca hasta la gran final programada para el 19 de julio en el Metlife Stadium.

Para Win Sports, Caracol TV y RCN, los derechos se repartieron así:

  • Win Sports transmitirá 18 partidos en la fase de grupos
  • RCN y Caracol tendrán 17 partidos en la fase de grupos, incluidos los tres de la Selección Colombia.
  • DirecTV Sports transmitirá todo el Mundial y en exclusiva 36 partidos de la fase de grupos.
GUWAHATI, INDIA - JANUARY 13: FIFA World Cup Trophy stands on display for public inside a glass box during the Special Trophy Tour on January 13, 2026 in Guwahati, India. Ahead of the FIFA World Cup 2026, which is scheduled to kick off on June 11, the original FIFA World Cup Trophy arrived in India as part of its official global trophy tour. David Talukdar / Anadolu (Photo by David Talukdar / Anadolu via AFP)
Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 Foto: Anadolu via AFP

Entre los partidos que se transmitirán exclusivamente por Directv Sports aparecen duelos interesantes como Francia vs. Senegal, el debut de Portugal, Inglaterra vs. Ghana y Bélgica vs. Egipto, entre otros.

Para poder ver los 104 partidos del Mundial 2026, es necesario contratar la televisión satelital de DirecTV o adquirir una suscripción a DGO en dispositivos móviles.

Win Sports + es una alternativa para ver algunos partidos que no se transmitirán en señal abierta por RCN y Caracol, aunque los juegos de la Selección Colombia sí estarán disponibles en los canales nacionales.

Reconocido periodista anunció su salida de Win Sports tras nueve años: “Tengo que decir adiós”

En las rondas eliminatorias se repetirá la misma situación: DirecTV transmitirá todos los partidos y los demás canales tendrán algunos disponibles en su señal.

Esta es la tabla completa de partidos publicada en redes por el usuario @TorresTavo en redes sociales:

Tabla de partidos del Mundial 2026
Tabla de partidos del Mundial 2026 Foto: @TorresTavo

¿Cuándo juega la Selección Colombia en el Mundial 2026?

Los partidos de la Selección Colombia en el Mundial 2026 quedaron establecidos el día del sorteo, cuando se definieron los estadios y los horarios oficiales.

La Tricolor tiene tres partidos asegurados en la fase de grupos, distribuidos así:

  • 17 de junio de 2026: Colombia vs. Uzbekistán a las 9:00 p. m. por Directv, RCN y Caracol.
  • 23 de junio de 2026: Colombia vs. Repechaje Intercontinental 1 a las 9:00 p. m. por DirecTV, RCN y Caracol.
  • 27 de junio de 2026: Portugal vs. Colombia a las 6:30 p. m. por Directv, RCN y Caracol.
Luis Díaz le mete miedo a Portugal: técnico hizo advertencia sobre el delantero de la Selección Colombia

Para clasificar, hay que terminar en los primeros dos lugares del grupo o esperar a tomar uno de los tiquetes como mejor tercero. Colombia es favorita para avanzar directamente a los dieciseisavos de final, aunque tiene que verse las caras con una potencia del fútbol europeo: la selección de Portugal con Cristiano Ronaldo a la cabeza.

“Jugar el Mundial siempre es una alegría muy grande y más cuando te haces mayor. Estoy con muy buenas vibras para esa Copa del Mundo y todo el país también. Vamos todos por el mismo camino, y todos los que estamos dentro sentimos eso”, dijo James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia, tras conocer los rivales.

