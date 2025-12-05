Suscribirse

Estos son los días que la Selección Colombia jugará en el Mundial 2026: partido con Portugal cae sábado con puente

El camino de la Selección Colombia en el mundial 2026 parece ofrecer un calendario cómodo.

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

Editor en Semana

5 de diciembre de 2025, 8:17 p. m.
Portugal será el rival más complicado que enfrente Colombia en la primera fase del Mundial 2026
Portugal será el rival más complicado que enfrentará Colombia en la primera fase del Mundial 2026 | Foto: Getty / Montaje Semana

La angustia por conocer los rivales de Colombia para el Mundial 2026 por fin terminó y de qué manera; La transmisión oficial mostró cómo Colombia caía en el Grupo K, cuyo líder de zona es Portugal, seleccionado liderado por el comandante Cristiano Ronaldo.

Contexto: Así quedó el grupo de la Selección Colombia en el Mundial 2026: enfrentará a Cristiano Ronaldo
El asistente de sorteo Shaquille O'Neal saca la tarjeta de Colombia durante el sorteo oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas el 5 de diciembre de 2025 en Washington, D.C.
El asistente de sorteo Shaquille O'Neal saca la tarjeta de Colombia durante el sorteo oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas el 5 de diciembre de 2025 en Washington, D.C. | Foto: AFP

A partir de allí comenzaron las especulaciones y, aun por conocer las ciudades donde la Selección disputará sus encuentros, los aficionados en redes sociales comenzaron a preguntarse cuándo será el duelo entre James Rodríguez y CR7, viejos conocidos tras coincidir en el Real Madrid.

Pues bien, se ha conocido que Colombia jugará primero con Uzbekistán, luego con el ganador del repechaje entre Jamaica, República del Congo o Nueva Caledonia, y cerrará con Portugal.

Las fechas son las siguientes:

  • 17 de junio: Colombia Vs. Uzbekistán
  • 23 de junio: Colombia Vs. Repechaje (Congo / Jamaica / Nueva Caledonia)
  • 27 de junio: Colombia Vs. Portugal.

Noticia en desarrollo...

Mundial 2026Selección ColombiaJames RodríguezSelección de PortugalCristiano Ronaldo

