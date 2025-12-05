Deportes
Estos son los días que la Selección Colombia jugará en el Mundial 2026: partido con Portugal cae sábado con puente
El camino de la Selección Colombia en el mundial 2026 parece ofrecer un calendario cómodo.
La angustia por conocer los rivales de Colombia para el Mundial 2026 por fin terminó y de qué manera; La transmisión oficial mostró cómo Colombia caía en el Grupo K, cuyo líder de zona es Portugal, seleccionado liderado por el comandante Cristiano Ronaldo.
A partir de allí comenzaron las especulaciones y, aun por conocer las ciudades donde la Selección disputará sus encuentros, los aficionados en redes sociales comenzaron a preguntarse cuándo será el duelo entre James Rodríguez y CR7, viejos conocidos tras coincidir en el Real Madrid.
Pues bien, se ha conocido que Colombia jugará primero con Uzbekistán, luego con el ganador del repechaje entre Jamaica, República del Congo o Nueva Caledonia, y cerrará con Portugal.
Las fechas son las siguientes:
- 17 de junio: Colombia Vs. Uzbekistán
- 23 de junio: Colombia Vs. Repechaje (Congo / Jamaica / Nueva Caledonia)
- 27 de junio: Colombia Vs. Portugal.
Noticia en desarrollo...