Suscribirse

Deportes

Así quedó el grupo de la Selección Colombia en el Mundial 2026: enfrentará a Cristiano Ronaldo

La Selección Colombia quedó sembrada en el grupo K y espera conocer las ciudades y los días en los que disputará los encuentros.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

Editor en Semana

5 de diciembre de 2025, 7:17 p. m.
Colombia grupo mundial 2026
James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia, jugaría su tercer mundial. | Foto: Getty / Montaje Semana

Este viernes, 5 de diciembre, se llevó a cabo el sorteo de los grupos para el Mundial 2026 en el Kennedy Center de la ciudad de Washington, en Estados Unidos.

Contexto: 🔴 EN VIVO | Sorteo del Mundial 2026: siga en directo la transmisión y las últimas noticias desde Washington
Trump recibe el galardón a La Paz por la FIFA
Donald Trump y Gianni Infantino en el sorteo del Mundial 2026 de la Fifa. | Foto: AFP

De esta forma, la Selección Colombia conoció el grupo y los rivales que deberá enfrentar en la primera fase de esta Copa del Mundo que se desarrollará, por primera vez, en tres países diferentes: México, Estados Unidos y Canadá.

El combinado cafetero quedó sembrado en el grupo K y compartirá zona con equipos con los que disputará el paso a los dieciseisavos de final.

Grupo K

  • Portugal
  • Uzbekistán
  • Congo / Jamaica / Nueva Caledonia
  • Colombia

Aunque Colombia ya conoció cuáles serán sus rivales, aún desconoce las ciudades y los horarios en los que disputará los partidos, pues estos datos serán revelados en otra ceremonia que se realizará el sábado 6 de diciembre.

Otra innovación de esta Copa del Mundo es que las cuatro primeras naciones en el ranking Fifa (España, Argentina, Francia e Inglaterra) serán ubicadas en dos partes diferentes del cuadro y no podrán enfrentarse antes de las semifinales si terminan primeras en su grupo, con el fin de garantizar “el equilibrio deportivo”, según el órgano rector del balompié.

Grupos de Colombia en la historia de los mundiales

Antes del Mundial 2026, Colombia logró participar en seis copas del mundo, siendo la primera de ellas Chile 1962 y la última, Rusia 2018.

Contexto: Joya de Selección Colombia va al AC Milan: Fabrizio Romano reportó trato a punto de cerrarse
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, suben al escenario durante el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026 que se celebra en Estados Unidos, Canadá y México.
El presidente de la Fifa, Gianni Infantino; el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, suben al escenario durante el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol de la Fifa 2026 que se celebra en Estados Unidos, Canadá y México. | Foto: AFP

Grupo de Colombia en Chile 1962

  • Uruguay
  • Unión Soviética
  • Yugoslavia
  • Colombia

Grupo de Colombia en Italia 1990

  • Alemania
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Yugoslavia
  • Colombia

Grupo de Colombia en USA 1994

  • Estados unidos
  • Rumania
  • Suiza
  • Colombia

Grupo de Colombia en Francia 1998

  • Inglaterra
  • Rumania
  • Túnez
  • Colombia

Grupo de Colombia en Brasil 2014

  • Colombia
  • Costa de Marfil
  • Japón
  • Grecia

Grupo de Colombia en Rusia 2018

  • Colombia
  • Polonia
  • Japón
  • Senegal

¿Cuándo se juegan los repechajes?

La repesca de la Uefa la juegan 16 equipos divididos en cuatro rutas, cada una de cuatro equipos. De cada ruta sale un ganador que clasifica al Mundial. Las semifinales se disputan a un solo partido el próximo 26 de marzo, y las finales a un solo partido el 31 de marzo.

Contexto: Se la jugó: borrado de Selección Colombia cambia de club en Europa para ir al Mundial 2026
Luis Díaz y James Rodríguez son los dos referentes de Selección Colombia de cara al Mundial 2026.
Luis Díaz y James Rodríguez son los dos referentes de Selección Colombia de cara al Mundial 2026. | Foto: Getty Images
  • Ruta A: Gales o Bosnia y Herzegovina - Italia o Irlanda del Norte
  • Ruta B: Ucrania o Suecia - Polonia o Albania
  • Ruta C: Eslovaquia o Kosovo - Turquía o Rumanía
  • Ruta D: República Checa o Irlanda - Dinamarca o Macedonia del Norte

Los partidos se disputarán entre Nueva Caledonia o Jamaica-RD Congo. Y Bolivia o Surinam-Irak.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “Vamos a salir de esta”: más detalles de los colombianos que suplantaron al gobierno de EE.UU. y estafaron a ciudadanos de cinco países. Serán extraditados

2. Presentadora de Caracol confesó el deseo de muerte que la invadió, tras estar internada un mes en UCI: “Ya quiero descansar”

3. Gustavo Petro sorprendió y decidió ratificar a Angie Rodríguez como directora del Dapre: ¿qué pasó?

4. La reacción de Néstor Lorenzo al grupo K del Mundial 2026, donde se mide a la Portugal de Cristiano Ronaldo

5. Estos son los días que la Selección Colombia jugará en el Mundial 2026: partido con Portugal cae sábado con puente

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Mundial 2026Selección Colombiasorteo

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.