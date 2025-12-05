Deportes
Así quedó el grupo de la Selección Colombia en el Mundial 2026: enfrentará a Cristiano Ronaldo
La Selección Colombia quedó sembrada en el grupo K y espera conocer las ciudades y los días en los que disputará los encuentros.
Este viernes, 5 de diciembre, se llevó a cabo el sorteo de los grupos para el Mundial 2026 en el Kennedy Center de la ciudad de Washington, en Estados Unidos.
De esta forma, la Selección Colombia conoció el grupo y los rivales que deberá enfrentar en la primera fase de esta Copa del Mundo que se desarrollará, por primera vez, en tres países diferentes: México, Estados Unidos y Canadá.
El combinado cafetero quedó sembrado en el grupo K y compartirá zona con equipos con los que disputará el paso a los dieciseisavos de final.
Grupo K
- Portugal
- Uzbekistán
- Congo / Jamaica / Nueva Caledonia
- Colombia
Aunque Colombia ya conoció cuáles serán sus rivales, aún desconoce las ciudades y los horarios en los que disputará los partidos, pues estos datos serán revelados en otra ceremonia que se realizará el sábado 6 de diciembre.
Otra innovación de esta Copa del Mundo es que las cuatro primeras naciones en el ranking Fifa (España, Argentina, Francia e Inglaterra) serán ubicadas en dos partes diferentes del cuadro y no podrán enfrentarse antes de las semifinales si terminan primeras en su grupo, con el fin de garantizar “el equilibrio deportivo”, según el órgano rector del balompié.
Grupos de Colombia en la historia de los mundiales
Antes del Mundial 2026, Colombia logró participar en seis copas del mundo, siendo la primera de ellas Chile 1962 y la última, Rusia 2018.
Grupo de Colombia en Chile 1962
- Uruguay
- Unión Soviética
- Yugoslavia
- Colombia
Grupo de Colombia en Italia 1990
- Alemania
- Emiratos Árabes Unidos
- Yugoslavia
- Colombia
Grupo de Colombia en USA 1994
- Estados unidos
- Rumania
- Suiza
- Colombia
Grupo de Colombia en Francia 1998
- Inglaterra
- Rumania
- Túnez
- Colombia
Grupo de Colombia en Brasil 2014
- Colombia
- Costa de Marfil
- Japón
- Grecia
Grupo de Colombia en Rusia 2018
- Colombia
- Polonia
- Japón
- Senegal
¿Cuándo se juegan los repechajes?
La repesca de la Uefa la juegan 16 equipos divididos en cuatro rutas, cada una de cuatro equipos. De cada ruta sale un ganador que clasifica al Mundial. Las semifinales se disputan a un solo partido el próximo 26 de marzo, y las finales a un solo partido el 31 de marzo.
- Ruta A: Gales o Bosnia y Herzegovina - Italia o Irlanda del Norte
- Ruta B: Ucrania o Suecia - Polonia o Albania
- Ruta C: Eslovaquia o Kosovo - Turquía o Rumanía
- Ruta D: República Checa o Irlanda - Dinamarca o Macedonia del Norte
Los partidos se disputarán entre Nueva Caledonia o Jamaica-RD Congo. Y Bolivia o Surinam-Irak.