Así quedó el grupo de la Selección Colombia en el Mundial 2026: enfrentará a Cristiano Ronaldo

Este viernes, 5 de diciembre, se llevó a cabo el sorteo de los grupos para el Mundial 2026 en el Kennedy Center de la ciudad de Washington, en Estados Unidos.

Donald Trump y Gianni Infantino en el sorteo del Mundial 2026 de la Fifa. | Foto: AFP

De esta forma, la Selección Colombia conoció el grupo y los rivales que deberá enfrentar en la primera fase de esta Copa del Mundo que se desarrollará, por primera vez, en tres países diferentes: México, Estados Unidos y Canadá.

El combinado cafetero quedó sembrado en el grupo K y compartirá zona con equipos con los que disputará el paso a los dieciseisavos de final.

Grupo K

Portugal

Uzbekistán

Congo / Jamaica / Nueva Caledonia

Colombia

Aunque Colombia ya conoció cuáles serán sus rivales, aún desconoce las ciudades y los horarios en los que disputará los partidos, pues estos datos serán revelados en otra ceremonia que se realizará el sábado 6 de diciembre.

Otra innovación de esta Copa del Mundo es que las cuatro primeras naciones en el ranking Fifa (España, Argentina, Francia e Inglaterra) serán ubicadas en dos partes diferentes del cuadro y no podrán enfrentarse antes de las semifinales si terminan primeras en su grupo, con el fin de garantizar “el equilibrio deportivo”, según el órgano rector del balompié.

Grupos de Colombia en la historia de los mundiales

Antes del Mundial 2026, Colombia logró participar en seis copas del mundo, siendo la primera de ellas Chile 1962 y la última, Rusia 2018.

El presidente de la Fifa, Gianni Infantino; el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, suben al escenario durante el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol de la Fifa 2026 que se celebra en Estados Unidos, Canadá y México. | Foto: AFP

Grupo de Colombia en Chile 1962

Uruguay

Unión Soviética

Yugoslavia

Colombia

Grupo de Colombia en Italia 1990

Alemania

Emiratos Árabes Unidos

Yugoslavia

Colombia

Grupo de Colombia en USA 1994

Estados unidos

Rumania

Suiza

Colombia

Grupo de Colombia en Francia 1998

Inglaterra

Rumania

Túnez

Colombia

Grupo de Colombia en Brasil 2014

Colombia

Costa de Marfil

Japón

Grecia

Grupo de Colombia en Rusia 2018

Colombia

Polonia

Japón

Senegal

¿Cuándo se juegan los repechajes?

La repesca de la Uefa la juegan 16 equipos divididos en cuatro rutas, cada una de cuatro equipos. De cada ruta sale un ganador que clasifica al Mundial. Las semifinales se disputan a un solo partido el próximo 26 de marzo, y las finales a un solo partido el 31 de marzo.

Luis Díaz y James Rodríguez son los dos referentes de Selección Colombia de cara al Mundial 2026. | Foto: Getty Images

Ruta A: Gales o Bosnia y Herzegovina - Italia o Irlanda del Norte

Gales o Bosnia y Herzegovina - Italia o Irlanda del Norte Ruta B: Ucrania o Suecia - Polonia o Albania

Ucrania o Suecia - Polonia o Albania Ruta C: Eslovaquia o Kosovo - Turquía o Rumanía

Eslovaquia o Kosovo - Turquía o Rumanía Ruta D: República Checa o Irlanda - Dinamarca o Macedonia del Norte