A un día está la Selección Colombia de conocer sus rivales en el Mundial 2026. En las horas previas, cada uno de los jugadores que están en el radar se sueñan con poder representar al país en la vuelta tras ocho años a una cita orbital.

Hay algunos nombres que parecen estar fijos para la lista final de Néstor Lorenzo, tal es el caso de Luis Díaz y James Rodríguez, pero hay otros que están y no tienen asegurado su cupo, o algunos que hicieron parte del proceso y acabaron desapareciendo en los últimos llamados.

Deiver Machado con la Selección Colombia, ante Argentina, por eliminatorias al Mundial 2026. | Foto: Getty Images

Uno de esos que fue borrado en las últimas citaciones fue Deiver Machado, quien permanece ya hace un buen tiempo ligado al balompié de Francia.

Justamente de este es que se supo del cambio de equipo. Según los reportes desde el Viejo Continente, el lateral pasará del Lens al Nantes, también de la Ligue 1 francesa.

César Luis Merlo, periodista que se especializa en los traspasos de jugadores alrededor del mundo, fue uno de los que dio a conocer esto en su cuenta de X.

🚨El colombiano Deiver Machado jugará en Nantes.

*️⃣El club pagó €500K y el defensor firmará un contrato a largo plazo. Aceptó un cambio para tener más minutos y tratar de ir al Mundial. pic.twitter.com/6QMIqQlO80 — César Luis Merlo (@CLMerlo) December 4, 2025

“El colombiano Deiver Machado jugará en Nantes. El club pagó €500K y el defensor firmará un contrato a largo plazo”, fue como dio a conocer el trato que ya estaría por ser oficial.

“Aceptó un cambio para tener más minutos y tratar de ir al Mundial”, agregó sobre los propósitos que tendría el jugador con dicho movimiento próximo.

Pierre Sage, entrenador que tenía a cargo a Machado en el Lens, fue una fuente oficial que también dio validez a la información: “No estaba planeado, pero se le presentó la oportunidad de tener minutos de juego por un objetivo personal, que es disputar el Mundial”, aseveró.

Deiver Machado también estuvo con Colombia en la Copa América de 2024. | Foto: AP

A sus 32 años, para Machado, el de 2026 podría ser el último tren que lo lleve a una Copa del Mundo y, justo por esto, es que se habría movido para tener mayor visibilidad en busca de que Lorenzo ponga su nombre en el listado final.

El surgido en el balompié colombiano hacia 2013 ha permanecido en tierras galas desde 2020, cuando arribó para ser jugador de Toulouse. Allí, solo estuvo un año y pasó a Lens, donde permaneció desde ese tiempo, hasta ahora.

Su paso por el último club que estuvo lo hizo jugar más de cien partidos con estos, logrando también anotaciones en nueve oportunidades y goles en ocho ocasiones.

Lucha por ir al Mundial 2026

Esa batalla por un lugar en la próxima Copa del Mundo está abierta, y lo estará a lo largo de los próximos cinco meses que queden hasta que se dé a conocer la lista final por parte de la Federación Colombiana de Fútbol.

Johan Mojica parece inamovible de la lateral izquierda en Selección Colombia. | Foto: AP

Machado hizo parte del proceso eliminatorio jugando cinco partidos, pero luego fue removido para llamar en su lugar a nombres como Johan Mojica y Álvaro Angulo.