Este sería el mejor grupo para la Selección Colombia en el Mundial 2026

La Selección Colombia cierra un año excepcional y con un gran rendimiento luego de algunas dudas durante el proceso de Néstor Lorenzo en las Eliminatorias.

El entrenador argentino tuvo un mal momento y hasta se habló de posibles reemplazos, pero los jugadores se sacudieron y apoyaron la idea con buen fútbol y goles, para rematar en el tercer puesto en la fase clasificatoria.

Los resultados que hacían falta no se hicieron esperar y ya con Néstor Lorenzo a bordo se logró el cupo al Mundial 2026 que era obligatorio, además se mantiene un buen nivel deportivo.

Las miradas ahora apuntan al sorteo del 5 de diciembre, que definirá el camino de la Tricolor en la Copa del Mundo. Y por supuesto, la idea es hacer historia en Estados Unidos, México y Canadá.

Antes del sorteo, la Selección enfrentó un mes clave (noviembre) tras enfrentar a rivales oceánicos para calibrar las líneas, tomar confianza y pulir la definición.

El alto nivel será bien valorado en la Copa Mundo y Néstor Lorenzo se mentaliza en dar más poder ofensivo y alcanzar algo inédito. Las opciones de lograr algo más de los cuartos de final están sobre la mesa.

Néstor Lorenzo habla con James Rodríguez en un amistoso contra México. | Foto: Getty Images

Por otra parte, lo ideal en el sorteo es eludir a las potencias del mundo y quedar con un anfitrión, como Canadá, México o Estados Unidos, aunque también asoman la Portugal de Cristiano Ronaldo, Inglaterra, la favorita España o Francia, que ya teme y no quiere instalarse en un mismo grupo con la Selección Colombia.

El grupo más fácil que podría tener Colombia en el Mundial 2026

En el bombo 3 hay equipos interesantes que podrían sorprender, como la Selección Arabia Saudita, la Noruega de Erling Haaland, la Egipto de Mohamed Salah, Escocia o la temible Argelia. Desde el bombo 4, podría llegar la Selección Italia, Turquía, Suecia o Dinamarca.

El sorteo será fundamental y determinará un camino complejo o competitivo con la idea de pasar de ronda entre los primeros lugares del grupo.

SEMANA presenta cuatro opciones más fáciles, entre un mar de combinaciones que podrían darse. Vale resaltar que la ‘facilidad’ podría ser un decir, pues no se descartan las sorpresas y selecciones revelaciones.

James Rodríguez celebra con Luis Díaz un gol contra Bolivia en las Eliminatorias Conmebol. | Foto: Getty Images

Teniendo en cuenta el Ranking FIFA y cumpliendo con los ítems que ninguna confederación puede repetir selección en un mismo grupo (excluyendo a la UEFA, que puede colocar máximo dos), la Selección Colombia podría tener a Canadá (27°), Sudáfrica (61°) y Nueva Zelanda (86°). Hay combinaciones que no le deja con europeos.

Opción 1

México

Colombia

Catar

Nueva Zelanda

Opción 2

Estados Unidos

Colombia

Uzbekistán

Cabo Verde

Opción 3

Canadá

Colombia

Sudáfrica

Jordania

Opción 4 (Ranking FIFA)