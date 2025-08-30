Primer desconvocado en la Selección Colombia: es oficial y se confirmó su reemplazo

Néstor Lorenzo tuvo que hacer una modificación de última hora a la lista de convocados de la Selección Colombia para la doble fecha de eliminatorias sudamericanas.

A través de un comunicado oficial, el cuerpo técnico anunció la baja de Deiver Machado por lesión y su correspondiente reemplazo.

“El cuerpo técnico de la Selección Colombia de Mayores informa que el jugador Deiver Machado presentó una lesión en el último partido disputado con su club, RC Lens, la cual le impide unirse a la actual concentración de la Selección Colombia de Mayores para disputar la fecha 17 por las Clasificatorias a la Copa Mundial de la FIFA 2026.“, indicó la FCF.

En ese orden de ideas, citaron a otro jugador como sustituto.

“En su lugar, se sumará a la convocatoria el jugador Álvaro Angulo, del club Pumas UNAM (MÉX), a quien le deseamos lo mejor en esta oportunidad de vestir la camiseta de la Selección Colombia“, agrega el pronunciamiento.

