Suscribirse

Deportes

Primer desconvocado en la Selección Colombia: es oficial y se confirmó su reemplazo

Néstor Lorenzo hizo modificaciones en la lista oficial para los partidos de eliminatorias sudamericanas contra Bolivia y Venezuela.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

30 de agosto de 2025, 9:01 p. m.
Colombia Paraguay
Néstor Lorenzo convocó de último momento a un jugador del fútbol mexicano. (AP Photo/Fernando Vergara) | Foto: AP

Néstor Lorenzo tuvo que hacer una modificación de última hora a la lista de convocados de la Selección Colombia para la doble fecha de eliminatorias sudamericanas.

A través de un comunicado oficial, el cuerpo técnico anunció la baja de Deiver Machado por lesión y su correspondiente reemplazo.

“El cuerpo técnico de la Selección Colombia de Mayores informa que el jugador Deiver Machado presentó una lesión en el último partido disputado con su club, RC Lens, la cual le impide unirse a la actual concentración de la Selección Colombia de Mayores para disputar la fecha 17 por las Clasificatorias a la Copa Mundial de la FIFA 2026.“, indicó la FCF.

En ese orden de ideas, citaron a otro jugador como sustituto.

“En su lugar, se sumará a la convocatoria el jugador Álvaro Angulo, del club Pumas UNAM (MÉX), a quien le deseamos lo mejor en esta oportunidad de vestir la camiseta de la Selección Colombia“, agrega el pronunciamiento.

En desarrollo...

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Familia de Fredy Calvache hace petición al presidente Gustavo Petro tras dolorosa pérdida: “Fue su último deseo”

2. Fue asesinado a tiros el expresidente del parlamento ucraniano a plena luz del día, así fue el aterrador momento

3. Teófilo Gutiérrez desata la tristeza en el Junior: no aguantó más y anunció su despedida

4. La historia detrás del asesinato de un reconocido integrante del Clan del Golfo en Barranquilla

5. Delcy Rodríguez amenaza a EE. UU. mientras otro buque de guerra se acerca a Venezuela: “Seremos su peor pesadilla”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Selección Colombiadeiver machadoNestor Lorenzo Eliminatorias Sudamericanas

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.