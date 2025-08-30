Se vendría primera desconvocatoria en la Selección Colombia: esta figura se lesionó

El lateral izquierdo Deiver Machado fue convocado por el director técnico argentino Néstor Lorenzo para la Selección Colombia, de cara a la última doble fecha de eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial Fifa 2026.

Pero este jugador, que tiene pasado en Atlético Nacional de Medellín y presente en el fútbol francés, podría ser el primer desconvocado del equipo cafetero para los juegos ante Bolivia, de local, y Venezuela de visitante.

Deiver Machado con la Selección Colombia, ante Argentina, por eliminatorias. | Foto: Getty Images

Su desconvocatoria se podría deber a que en el Lens vs. Stade Brestois, por la tercera jornada, Machado salió con una lesión en su rodilla.

Si el problema es leve, Deiver podrá viajar para unirse a la concentración de la Selección Colombia, pero si la lesión es de alta consideración, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) emitiría un comunicado de prensa anunciando la desconvocatoria del futbolista.

“Deiver Machado fue reemplazado en el entretiempo por una lesión de rodilla, lo que hace incierta su presencia en la selección colombiana”, señaló el portal Lensois, medio partidario del Lens.

Se espera que el lateral izquierdo, que en este mercado de fichajes rechazó ir a la liga de Arabia Saudita, no tenga un problema de mayor gravedad. Las próximas horas serán claves para conocer lo que sucederá.

Remplacé à la pause, Deiver Machado souffre du genou, sa présence en sélection colombienne incertaine #RCLenshttps://t.co/Mliw0m01C2 — Lensois.com (@LensoisComLive) August 30, 2025

Entre otras noticias sobre la Selección Colombia de Mayores, Carlos Valderrama se pronunció en las últimas horas sobre el llamado a eliminatorias del experimentado centro delantero Dayro Mauricio Moreno Galindo.

“Ñerda mari**, sí señor, Dayro Moreno, no joda. Vaya a mam**, qué calidad. Ya lo llamaron, lo que estábamos esperando. Erda, qué bueno. Muchachos, a llenar el Metropolitano que vamos a clasificar al Mundial. Con todos los fierros, todo bien”, dijo el Pibe en un video publicado a través de su cuenta oficial de Instagram.

El mismo atacante de 39 años, que milita en Once Caldas de Manizales, dio una declaración tras ser convocado por Néstor Lorenzo. Hay posibilidades de que el nacido en El Espinal sea titular ante Bolivia en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.

“Estoy agradecido con el país, con toda la gente que me apoyó. Esto va a quedar para la historia, apenas tocamos tierra en Bogotá, todo el mundo me aplaudió“, dijo en entrevista con Win Sports.

🇨🇴🤩 “La selección es el momento, necesitamos clasificar, es lo que queremos todos los colombianos “, Dayro Moreno, jugador de la selección Colombia.#SaqueLargoWIN pic.twitter.com/Es2jePxwIF — Win Sports (@WinSportsTV) August 29, 2025