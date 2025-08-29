Dayro Moreno está a nada de romper récord en Selección Colombia: desplazaría a una leyenda

Si Néstor Lorenzo decide darle juego a Dayro Moreno, el próximo jueves, 4 de septiembre, ante Bolivia en Barranquilla, el goleador se convertiría en el segundo futbolista más longevo en disputar un partido con la Tricolor.

El dato lo reveló ESPN y ha despertado revuelo entre la prensa y los aficionados. Dayro Moreno tiene 39 años y el segundo en el ítem es la leyenda Mario Alberto Yepes, quien llegó a jugar con 38 años.

Dayro Moreno dejaría atrás a Mario Yepes y se convertiría en el segundo jugador más longevo en jugar con Selección Colombia. | Foto: Getty Images

Quien lidera el top tres de futbolistas más longevos en jugar con Selección Colombia sigue siendo Faryd Mondragón, y lo obtuvo en el Mundial 2014 ante Japón (43 años).

El llamado de Dayro Moreno a la Selección Colombia desencadenaría en otro récord para la carrera de un jugador que, día a día, demuestra que la edad solo es un número.

Más sobre la convocatoria de Dayro Moreno

Fue casi instantáneo, en la tarde de este viernes, 29 de agosto, que Dayro Moreno reaccionó su convocatoria a la Selección Colombia.

Tuvieron que pasar nueve años, siendo la última vez en 2016, para que Dayro Moreno volviera a ser llamado a La Tricolor. Viene brillando con Once Caldas, y el premio a su esfuerzo llegó.

Dayro Moreno (17) regresa a la Selección Colombia. | Foto: Getty Images

El goleador afirmó que estaba en un vuelo cuando se enteró de la noticia. No ocultó la alegría, y más aún porque es una doble fecha eliminatoria clave, donde tres puntos ante Bolivia clasifican a Colombia al Mundial 2026.

“Acabamos de aterrizar y con todo el grupo estábamos en la expectativa de la convocatoria y, apenas aterrizamos, pues esa sorpresa tan linda que me dieron. Aterrizar y todo un avión aplaudiendo la convocatoria mía es un orgullo muy grande”, le dijo Dayro Moreno a Blog Deportivo de Blu Radio.

Por la misma línea, añadió: “En mi carrera estoy pasando una cosa maravillosa. Lo dije un día en una entrevista con el respeto de los últimos tres años para acá, lo que he conseguido en mi carrera ha sido muy grande”.

Dayro es el máximo goleador en la historia del FPC, viene siendo figura e ídolo con Once Caldas y asoma como el líder en anotaciones de la Copa Sudamericana 2025. Sus marcas lo regresaron a La Tricolor.

A lado de Dayro, Lorenzo llamó otros dos delanteros que son naturales en su posición: Luis Javier Suárez y Jhon Córdoba. ¿Quién se quedará con la titular? El estratega argentino tiene la última palabra.