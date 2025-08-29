Así reaccionó Dayro Moreno a su convocatoria en Selección Colombia: publicación es viral

Este viernes, 29 de agosto de 2025, el técnico Néstor Lorenzo dio la gran sorpresa en la convocatoria de la Selección Colombia, para la doble fecha eliminatoria de septiembre ante Bolivia y Venezuela; Dayro Moreno está incluido en el llamado.

El delantero de 39 años, al servicio de Once Caldas, ya reaccionó al ver su nombre entre los convocados de la Selección Colombia. Lo hizo por medio de una historia en su cuenta de Instagram.

“Ahora sí, vamos con toda”, reza en la publicación de Dayro Moreno.

Reacción de Dayro Moreno a su convocatoria en Selección Colombia. | Foto: Tomada de Instagram: @dayrolgol17

Minutos después, Dayro Moreno habló con Blog Deportivo de Blu Radio y afirmó: “Muy agradecido y gracias, Colombia, por esa confianza que me tienen. Para mí es un honor muy grande volver a ver la camiseta de mi país y la verdad que darlo todo, a darlo todo, que me caracteriza a mí, con humildad, sacrificio, trabajo”.

Allí mismo contó que se enteró del llamado mientras aterrizaba de un vuelo de Pasto, donde lo aplaudieron.

La última vez que a Dayro Moreno lo llamaron a la Selección Colombia fue en 2016, cuando aún el técnico era José Néstor Pékerman. Hoy por hoy, el experimentado atacante es uno de los goleadores del FPC y el máximo anotador en lo que va de la Copa Sudamericana.

De su mano, Once Caldas volvió a brillar en las finales de Liga BetPlay, y ahora lo hace a nivel internacional. La prensa y los aficionados venían poniendo a Dayro en la lista definitiva para los juegos de septiembre, y parece que Lorenzo escuchó.

En esta convocatoria de Néstor Lorenzo entraron tres delanteros naturales: Dayro Moreno, Jhon Córdoba y Luis Suárez. Dos ausencias marcadas, en esa posición, son Rafael Santos Borré y Jhon Durán.

Así las cosas, Dayro podría ser una carta casi que segura de Lorenzo para ambos juegos, ya sea de titular o desde el banco de suplentes.

El jueves 4 de septiembre, a partir de las 6:30 p. m., la Selección Colombia recibirá a Bolivia en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. El juego será válido por la fecha 17 de las eliminatorias, y un triunfo cafetero significa la ansiada clasificación al Mundial 2026.

Colombia no gana desde octubre de 2024, cuando goleó 4-0 a Chile en casa. Ahora, con Dayro Moreno, ¿podrá la Tricolor revertir esta negativa situación?

Dayro Moreno ya había hablado

Hace tan solo unos días, el pasado 23 de agosto, Dayro Moreno habló con Vbar Caracol y allí le peguntaron sobre su postura respecto a un posible llamado de la Selección Colombia. El delantero no se escondió, fue sincero y hoy sus palabras toman más valor.

“No he tenido la posibilidad de dialogar con ninguno de la Federación Colombiana de Fútbol, ni con ninguno del cuerpo técnico, pero nunca pierdo la ilusión. Por eso trabajo y hago goles, siempre lo he dicho... El día que deje de jugar, ahí dejo de pensar en mi Selección Colombia. Ponerse la camiseta es un orgullo muy grande”, arrancó Dayro.

Dayro Moreno regresa a la Selección Colombia (imagen de una convocatoria en 2010). | Foto: Colprensa - Raúl Palacios.