Juan Guillermo Cuadrado lanzó último mensaje a Néstor Lorenzo: no se lo pudo decir más claro

En el camino, a Colombia se le han quedado jugadores de vital importancia rumbo a cumplir el objetivo de ir al Mundial 2026. Uno de ellos es Juan Guillermo Cuadrado, quien permaneció por largo tiempo en las nóminas y luego dejó de ser llamado por Néstor Lorenzo.

Néstor Lorenzo y Juan Guillermo Cuadrado en Selección Colombia. | Foto: AFP

En vísperas de dos partidos que se presentan como cruciales para las aspiraciones de la Tricolor, el experimentado le mandó un nuevo mensaje claro al argentino.

En conversación con La Gazzetta dello Sport, el nacido en Necoclí se trazó sus metas: “Tengo dos objetivos: la permanencia y ser convocado para el Mundial”.

En lo que respecta a lo segundo, Cuadrado es consciente de que no depende de él, sino de la desición que pueda tomar Lorenzo.

Siendo claro a más no poder, se mostró como un jugador “útil tanto para el Pisa como para Colombia con mi experiencia y mis habilidades”, dijo Cuadrado.

“Sigo jugando por las emociones que me da el fútbol, ​​por la pasión y el amor que siento por este deporte”, dijo intentando dejar atrás la atenuante de la edad.

A sus 40 años, pensar que no está para la élite es un pensar que lo podría condicionar, pero él cree más en sus capacidades.

“Mucho, independientemente de los minutos jugados: centros, regates, asistencias. Siento mucha fuerza”, aseveró con lo relacionado con su aporte.

A la par de esto, también se cree capacitado para colaborar de otras formas en los planteles en los que está: “En el vestuario puedo ayudar a los jóvenes que llegan a la Serie A”.

Juan Guillermo Cuadrado en su estreno con Pisa de Italia. | Foto: Getty Images

Ya centrado en lo que han sido sus primeros días en Pisa, reconoce que es “un grupo extraordinario, todos están trabajando juntos en la misma dirección.

Sobre cómo lo convencieron para llegar a dicha escuadra: “Presentándome el proyecto y diciendo que me necesitaba dentro y fuera de la cancha. Acepté la oferta rápidamente“.

Capítulo doloroso en Juventus

Cuadrado ha dejado un legado más que importante en el Calcio vistiendo varias camisetas, entre esas la de Inter y Juventus.

Con los de Turín tuvo una carrera magnífica de años, con títulos y reconocimiento, hasta que llegó la partida que no fue la más amable.

En la reciente entrevista a La Gazzetta, Cuadrado hizo referencia a la despedida que tuvo, misma que para él fue muy dolorosa.

“De repente, el club anunció en redes sociales que no renovarían mi contrato. Me decepcioné: podrían haberme llamado para decírmelo”, dijo mostrándose afectado.

Una de las situaciones que generaron el malestar entre la Juve, fue que se fuera a un rival directo como Inter de Milán.

Si bien las reacciones de algunos juventinos no fueron buenas, Juan Guillermo siente que en la ciudad sigue manteniendo una buena receptividad.