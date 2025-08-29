Suscribirse

Deportes

Juan Guillermo Cuadrado lanzó último mensaje a Néstor Lorenzo: no se lo pudo decir más claro

Antes de que se conociera una nueva citación para las eliminatorias, le envió otra señal al entrenador de la Selección Colombia.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

29 de agosto de 2025, 8:02 p. m.
Juan Guillermo Cuadrado sigue esperanzado por ir al Mundial 2026 con la Selección Colombia
Juan Guillermo Cuadrado sigue esperanzado por ir al Mundial 2026 con la Selección Colombia. | Foto: Getty Images

En el camino, a Colombia se le han quedado jugadores de vital importancia rumbo a cumplir el objetivo de ir al Mundial 2026. Uno de ellos es Juan Guillermo Cuadrado, quien permaneció por largo tiempo en las nóminas y luego dejó de ser llamado por Néstor Lorenzo.

Néstor Lorenzo y Juan Guillermo Cuadrado en Selección Colombia
Néstor Lorenzo y Juan Guillermo Cuadrado en Selección Colombia. | Foto: AFP

En vísperas de dos partidos que se presentan como cruciales para las aspiraciones de la Tricolor, el experimentado le mandó un nuevo mensaje claro al argentino.

En conversación con La Gazzetta dello Sport, el nacido en Necoclí se trazó sus metas: “Tengo dos objetivos: la permanencia y ser convocado para el Mundial”.

En lo que respecta a lo segundo, Cuadrado es consciente de que no depende de él, sino de la desición que pueda tomar Lorenzo.

Siendo claro a más no poder, se mostró como un jugador “útil tanto para el Pisa como para Colombia con mi experiencia y mis habilidades”, dijo Cuadrado.

Contexto: Juan Guillermo Cuadrado no se calló: dejó en el aire mensaje directo para Néstor Lorenzo

“Sigo jugando por las emociones que me da el fútbol, ​​por la pasión y el amor que siento por este deporte”, dijo intentando dejar atrás la atenuante de la edad.

A sus 40 años, pensar que no está para la élite es un pensar que lo podría condicionar, pero él cree más en sus capacidades.

“Mucho, independientemente de los minutos jugados: centros, regates, asistencias. Siento mucha fuerza”, aseveró con lo relacionado con su aporte.

A la par de esto, también se cree capacitado para colaborar de otras formas en los planteles en los que está: “En el vestuario puedo ayudar a los jóvenes que llegan a la Serie A”.

Juan Guillermo Cuadrado en su estreno con Pisa de Italia
Juan Guillermo Cuadrado en su estreno con Pisa de Italia. | Foto: Getty Images

Ya centrado en lo que han sido sus primeros días en Pisa, reconoce que es “un grupo extraordinario, todos están trabajando juntos en la misma dirección.

Sobre cómo lo convencieron para llegar a dicha escuadra: “Presentándome el proyecto y diciendo que me necesitaba dentro y fuera de la cancha. Acepté la oferta rápidamente“.

Capítulo doloroso en Juventus

Cuadrado ha dejado un legado más que importante en el Calcio vistiendo varias camisetas, entre esas la de Inter y Juventus.

Con los de Turín tuvo una carrera magnífica de años, con títulos y reconocimiento, hasta que llegó la partida que no fue la más amable.

En la reciente entrevista a La Gazzetta, Cuadrado hizo referencia a la despedida que tuvo, misma que para él fue muy dolorosa.

Contexto: Juan Guillermo Cuadrado confesó lo que piensa de Néstor Lorenzo: no se guardó nada

“De repente, el club anunció en redes sociales que no renovarían mi contrato. Me decepcioné: podrían haberme llamado para decírmelo”, dijo mostrándose afectado.

Una de las situaciones que generaron el malestar entre la Juve, fue que se fuera a un rival directo como Inter de Milán.

Si bien las reacciones de algunos juventinos no fueron buenas, Juan Guillermo siente que en la ciudad sigue manteniendo una buena receptividad.

“Pero la gente me entiende y me quiere: mi madre vive en Turín, y cuando voy a visitarla, la afición de la Juventus me saluda con cariño”, terminó.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Esta será la condena para el hombre que intentó matar a su esposa con plomo en EE. UU.

2. Jorge Emilio Rey, tras confirmar la muerte de Valeria Afanador: “¿Qué puede pasar por la mente de alguien que arrebata abruptamente la vida a una menor indefensa?"

3. Atención | Encuentran muerta a Valeria Afanador, menor desaparecida en Cajicá: esto es lo que se sabe

4. El origen de “Desde septiembre se siente que viene diciembre”; la famosa frase de Olímpica Stereo

5. Petro lanzó particular frase sobre su Gobierno: “Me parecen demasiados”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Juan Guillermo CuadradoNestor Lorenzo Selección ColombiaConvocatoria selección ColombiaItaliaSerie AMundial 2026

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.