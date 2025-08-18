Suscribirse

Debut de Juan Guillermo Cuadrado dejó ver su realidad: DT de Pisa lo informó sin tapujos

Para el experimentado de Selección Colombia fue también su primera anotación en el nuevo club del Calcio.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

18 de agosto de 2025, 5:38 p. m.
Juan Guillermo Cuadrado en su estreno con Pisa de Italia
Juan Guillermo Cuadrado en su estreno con Pisa de Italia. | Foto: Getty Images

De manera oficial ha empezado una nueva historia de Juan Guillermo Cuadrado en otro club de la Serie A de Italia.

El experimentado volante de 40 años integró el plantel del Pisa en los treintaidosavos de final de la Copa Italia ante el Cesena.

Si bien no fue titular, ingresó por decisión de su entrenador en los últimos 20 minutos del partido, encuentro que finalmente les dio el paso a la siguiente ronda.

Su participación en el juego le dio otra dinámica a Pisa, que aguantó hasta la definición de los tiros penales para salir como el gran vencedor.

En la tanda, Cuadrado fue el primero en cobrar para los suyos, con la gran fortuna de anotar y encaminar la serie.

Al final de los cinco remates para cada lado, el resultado terminó siendo de 2-1 a favor de pisa, que ahora espera seguir avanzando en la Copa.

Juan Guillermo Cuadrado, nuevo jugador del Pisa italiano.
Juan Guillermo Cuadrado, nuevo jugador del Pisa italiano. | Foto: Prensa Pisa Sporting Club.

Mientras tanto, el próximo domingo afrontará el estreno en la Serie A italiana.

Ante un club del que hizo parte como Atalanta, el colombiano tendrá la reaparición en el Calcio. Dicho juego será el domingo 24 de agosto desde la 1:45 p. m.

El técnico de Pisa lo lleva con calma

Contar con un experimentado de Colombia, así como un gran conocedor del balompié italiano, es algo que satisface a cualquier entrenador.

Alberto Gilardino, técnico de Juan Guillermo, no ocultó lo que significa tenerle: “Llegaron Cuadrado y Nzola, jugadores que aportaron calidad, protección del balón y ritmo. La diferencia se notó en los últimos metros", apuntó.

Contexto: Pisa oficializa a Juan Guillermo Cuadrado con particular video: creativa forma es tendencia

Aunque Cuadradro se entrenó de buena manera, el estratega dejó ver la realidad en la que está él y su mencionado compañero: “Sabía que no podría usarlos durante mucho tiempo”.

Esto de no utilizar más allá del remate del partido a Cuadrado se debe a que su adaptación física no está completa. Y decirlo sin tapujos se le valora a Gilardino.

“Todavía están en proceso de adaptación, sobre todo físicamente, y debemos ser muy cuidadosos con ellos en los entrenamientos y la recuperación”, prevé para evitar lesiones.

Contexto: Juan Guillermo Cuadrado no se calló: dejó en el aire mensaje directo para Néstor Lorenzo

Alistando su vuelta a la Selección Colombia

No regresar a la liga colombiana o, al menos, a un cuadro de Sudamérica tenía su propósito para Juan Guillermo Cuadrado.

“Estoy feliz por este gran reto, tengo muchas ganas de continuar mi carrera en la que es prácticamente mi segunda casa (...)”, dijo a su llegada a Pisa.

“Me convencí en cuanto hablé con el club y el entrenador”, apuntó.

Néstor Lorenzo y Juan Guillermo Cuadrado en Selección Colombia
Néstor Lorenzo y Juan Guillermo Cuadrado en Selección Colombia | Foto: AFP

Pero en específico, dio muestras de que mantenerse en la élite tiene trazada la meta de llegar a “quizás luchar por un puesto en el Mundial con este gran proyecto”.

“La oportunidad de jugar un poco más, descansar bien durante la semana para estar en forma para los partidos. Lo pensé mucho y al final me convencieron”.

Solo el tiempo dirá si ese objetivo se cumple. La decisión de volver a citarlo dependerá de Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia.

Noticias relacionadas

Juan Guillermo CuadradoSerie ASerie A de ItaliaSelección Colombia

