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Fincomercio nombra a Juan Guillermo Cuadrado como embajador

El deportista se convierte en imagen de la entidad en un año clave para el fútbol y para el país.

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Redacción Semana
20 de marzo de 2026, 7:10 p. m.
Juan Guillermo Cuadrado y Fincomercio
Juan Guillermo Cuadrado y Fincomercio Foto: Cortesía Fincomercio

En un año marcado por importantes acontecimientos para el país —en lo económico, social y especialmente en lo deportivo—, Fincomercio anuncia su alianza con Juan Guillermo Cuadrado como embajador de marca, en una apuesta que conecta el orgullo nacional con el bienestar financiero de los colombianos.

Juan Guillermo Cuadrado representa a millones de colombianos que, desde contextos desafiantes, han construido su camino con disciplina, esfuerzo y determinación. Su historia, que nace en orígenes humildes en Necoclí y se proyecta hasta su consolidación como referente del fútbol mundial, encarna los valores que promueve Fincomercio: disciplina, solidaridad, confianza, cercanía, profesionalismo y un acompañamiento constante para alcanzar metas.

Esta alianza trasciende lo publicitario para convertirse en una narrativa de país. Bajo el concepto “mi equipo es Fincomercio, porque siempre está a mi lado”, se propone una metáfora poderosa: así como en el fútbol los equipos se unen para lograr objetivos comunes, la entidad financiera se consolida como el equipo que respalda los proyectos de vida de miles de colombianos.

Con esta iniciativa, Fincomercio corrobora su misión de ser un aliado estratégico en la vida de sus asociados, promoviendo no solo el acceso a soluciones financieras, sino también la construcción de bienestar y oportunidades reales.

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