Fincomercio nombra a Juan Guillermo Cuadrado como embajador

En un año marcado por importantes acontecimientos para el país —en lo económico, social y especialmente en lo deportivo—, Fincomercio anuncia su alianza con Juan Guillermo Cuadrado como embajador de marca, en una apuesta que conecta el orgullo nacional con el bienestar financiero de los colombianos.

Juan Guillermo Cuadrado representa a millones de colombianos que, desde contextos desafiantes, han construido su camino con disciplina, esfuerzo y determinación. Su historia, que nace en orígenes humildes en Necoclí y se proyecta hasta su consolidación como referente del fútbol mundial, encarna los valores que promueve Fincomercio: disciplina, solidaridad, confianza, cercanía, profesionalismo y un acompañamiento constante para alcanzar metas.

Esta alianza trasciende lo publicitario para convertirse en una narrativa de país. Bajo el concepto “mi equipo es Fincomercio, porque siempre está a mi lado”, se propone una metáfora poderosa: así como en el fútbol los equipos se unen para lograr objetivos comunes, la entidad financiera se consolida como el equipo que respalda los proyectos de vida de miles de colombianos.

Con esta iniciativa, Fincomercio corrobora su misión de ser un aliado estratégico en la vida de sus asociados, promoviendo no solo el acceso a soluciones financieras, sino también la construcción de bienestar y oportunidades reales.

La campaña estará disponible desde el mes de marzo de 2026 en diferentes plataformas y medios de comunicación en Colombia, llevando un mensaje claro: cuando se cuenta con el respaldo adecuado, los sueños dejan de ser lejanos y se convierten en metas alcanzables.